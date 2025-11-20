【最大56%オフ】『ふたりエスケープ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など人気のマンガがお得に読める！Kindleブラックフライデーセール開催中【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『ふたりエスケープ』や『じゃあ、あんたが作ってみろよ』など現在放送中の注目ドラマの原作も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■ふたりエスケープ: 1
セール特価：374円（50%OFF）
ふたりエスケープ: 1
〆切に追われる漫画家の「後輩」は、
どうにか心をパッと明るくしたい。
そんな時、「現実逃避のプロ」を自任する
無職の「先輩」からアドバイスが…！
携帯を封印（物理）したり、
意味もなく終点の駅まで行ったり、
斜め上の贅沢をしてみたり…。
限界漫画家と、顔は良い無職。
ふたり暮らしな現実逃避コメディー！！
■じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）
セール特価：385円（56%OFF）
じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）
社会人カップルの勝男と鮎美。
大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。
同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!?
慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。
■ヲタクに恋は難しい: 1
セール特価：449円（50%OFF）
ヲタクに恋は難しい: 1
隠れ腐女子のOL・成海(なるみ)と、ルックス良く有能だが重度のゲーヲタである宏嵩(ひろたか)とのヲタク同士の不器用な恋愛を描いたラブコメディ。
■ささやくように恋を唄う: 1
セール特価：374円（50%OFF）
ささやくように恋を唄う: 1
高校入学初日、新入生のひまりは新入生歓迎会で演奏したバンドのボーカル・依（より）に、ひとめぼれという名の憧れを抱く。校舎で出逢った依にそのことを伝えるひまりだったが、まっすぐに気持ちを伝える彼女に、依はひとめぼれという名の恋心を抱いてしまい……お互い好きだけど、どこか微妙にすれ違う、ひとめぼれから始まる恋物語。
■ボールパークでつかまえて！（１）
セール特価：357円（55%OFF）
ボールパークでつかまえて！（１）
「お兄さん、私のことタイプなんだ〜？」
ある日の球場で、ギャルなビール売り子に絡まれた!?
でもこの子、実は超絶ウブな純情ガールで……。
舞台は、とあるプロ野球の球場（ボールパーク）！
日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、
人間ドラマが生まれるこの場所は、まるで一つの「町」のよう！
実は超純情なビール売り子のギャル・ルリコ。
ビール売り子に憧れる弁当屋の看板娘・山田ちゃん。
ピークを過ぎたベテラン選手・コジローと、
お忍びで観戦に来ている妻のユキ。
球場警備員歴30年の渋い男・イガさん。
日本に馴染めない元メジャーリーガーのデニスなどなど、
個性豊かな「住人」たちが繰り広げる、読めばきっと元気になる球場コメディ♪
さあ、あなたもボールパークへ遊びに来ませんか！？
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日17時現在のものです。
