■ふたりエスケープ: 1

セール特価：374円（50%OFF）



ふたりエスケープ: 1

〆切に追われる漫画家の「後輩」は、

どうにか心をパッと明るくしたい。

そんな時、「現実逃避のプロ」を自任する

無職の「先輩」からアドバイスが…！

携帯を封印（物理）したり、

意味もなく終点の駅まで行ったり、

斜め上の贅沢をしてみたり…。

限界漫画家と、顔は良い無職。

ふたり暮らしな現実逃避コメディー！！

■じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）

セール特価：385円（56%OFF）



じゃあ、あんたが作ってみろよ （1）

社会人カップルの勝男と鮎美。

大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていた。

同棲生活にも慣れ、そろそろ次の段階へ…と考えていた勝男だったが、そんな彼に訪れた、突然の転機とは……!?

慣れないながらに作る料理を通して、今までの「あたりまえ」を見つめなおす新時代の恋物語。

■ヲタクに恋は難しい: 1

セール特価：449円（50%OFF）



ヲタクに恋は難しい: 1

隠れ腐女子のOL・成海(なるみ)と、ルックス良く有能だが重度のゲーヲタである宏嵩(ひろたか)とのヲタク同士の不器用な恋愛を描いたラブコメディ。

■ささやくように恋を唄う: 1

セール特価：374円（50%OFF）



ささやくように恋を唄う: 1

高校入学初日、新入生のひまりは新入生歓迎会で演奏したバンドのボーカル・依（より）に、ひとめぼれという名の憧れを抱く。校舎で出逢った依にそのことを伝えるひまりだったが、まっすぐに気持ちを伝える彼女に、依はひとめぼれという名の恋心を抱いてしまい……お互い好きだけど、どこか微妙にすれ違う、ひとめぼれから始まる恋物語。

■ボールパークでつかまえて！（１）

セール特価：357円（55%OFF）



ボールパークでつかまえて！（１）

「お兄さん、私のことタイプなんだ〜？」

ある日の球場で、ギャルなビール売り子に絡まれた!?

でもこの子、実は超絶ウブな純情ガールで……。

舞台は、とあるプロ野球の球場（ボールパーク）！

日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、

人間ドラマが生まれるこの場所は、まるで一つの「町」のよう！

実は超純情なビール売り子のギャル・ルリコ。

ビール売り子に憧れる弁当屋の看板娘・山田ちゃん。

ピークを過ぎたベテラン選手・コジローと、

お忍びで観戦に来ている妻のユキ。

球場警備員歴30年の渋い男・イガさん。

日本に馴染めない元メジャーリーガーのデニスなどなど、

個性豊かな「住人」たちが繰り広げる、読めばきっと元気になる球場コメディ♪

さあ、あなたもボールパークへ遊びに来ませんか！？

