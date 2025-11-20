元カレとの金銭トラブルで1165万円請求もわずか1.7万円しか認められず…裁判所が指摘した彼女の“オンラインカジノ”ギャンブル

1000万円超の請求が、判決で認められたのはわずか1万7000円――。かつて1年以上も同棲した若い男女の間は、交際中に多額の金銭のやり取りがあった。交際解消後、元カノは1165万円の支払いを求め、元カレを訴えた。裁判所が彼女の主張に「疑義」を感じた背景には、オンラインカジノにのめり込む彼女の姿があった。

多額の金銭やり取り

裁判の原告は20代前半の女性（元カノ）。そして被告は女性の元カレである同じく20代の男性だ。

2人は2021年3月から2022年6月までの1年３カ月の間、京都市内で恋人として同棲していた。

その間、二人の間では「FX取引」や「オンラインカジノ」のために、1000万円を超える多額の金銭が動いていた。その金銭が「貸金」だったのか、それとも単なる「遊興費」だったのかが争われた。

元カノの主張「金を貸した」

元カノである原告女性の主張はこうだ。

2021年7月から2022年6月までに、当時の交際相手である被告に合計672万円余りを貸したが、そのうち584万円あまりが返済されていない。

また、被告は自殺を示唆するなどして、原告の祖父母や両親からお金を盗むように強要したという。

さらに、原告は消費者金融から借り入れするなどして、1117万円あまりのお金を作り、交際相手である被告に貸し付けを行ったと主張した。

そして、被告である元カレは2022年1月と6月に返金を約束し、SNSでは1500万円を精算すると連絡していたという。

原告は交際中、被告からお金を借りた事があったが、「1日2割の利息を付けて返せ」などと言われ、やむなく419万円あまりを支払ったが、これは不当なものであり返還するようにも求めた。

そのほか、「FX取引資金を返してくれない」「金をだまし取られた」などとも主張し、元彼に対して総額1165万円あまりを支払うよう求めた。

元カレは「借りていない」と主張

一方、原告の元カレである被告の男性は、「金銭を借りたことは一度もない」と真っ向から反論した。

原告から複数回、送金を受けたことは認めたものの、そのお金は「原告が被告のアカウントを利用して、オンラインカジノで遊ぶときの掛け金として送金された」と説明したのだ。

貸金ではなく、彼女が彼氏のオンラインカジノのアカウントで遊ぶための軍資金だったという。

さらに、「祖父母や両親からお金を盗むように強要した」という原告元カノの主張については、「自らの親族に対する多額の窃盗や、詐欺の責任を被告に転嫁するために虚偽の主張をしている」と反論した。

1500万円を「精算する」というSNSのメッセージは、別れ話を持ちかけられたために、交際関係を維持するために記載しただけだと説明。

そして、当時彼女だった原告にお金を貸して「1日2割の利息を付けて返せ」などと利息を付けて返すよう求めた事はなく、原告からのお金は原告がオンラインカジノで遊ぶためのお金か、被告が原告に貸したお金の返済だと反論した。

貸金か、カジノの軍資金か…

この裁判の争点は、2人の間を行き来した多額のお金が、貸金だったのか、あるいは彼女がオンラインカジノで遊ぶための軍資金だったのかだ。

判決はまず、「元彼に貸した584万円あまりが返済されていない」という原告の主張について、「金銭のやり取りは同居する若年の男女間のものであり、原告自身も個々の支払いが貸し付けなのか、単なる資金移動なのかが曖昧なものであると自認している」と認定した。

契約書や領収書がなく、SNSのやり取りを精査しても「具体的に返還合意がされた事を裏付ける客観的な証拠は見当たらない」とした。

また、1500万円を精算するという被告のSNSでのメッセージについては、被告の主張通り、「交際解消を切り出されたことから、関係を続けるために、具体的な支払計画等もないままに投稿されたにすぎない」と認定。これらの点から、原告が主張する返還合意を裏付ける証拠はないと断じた。

オンラインカジノの影

さらに、判決は、元カノである原告の主張に「疑義を生じさせる事情」があるとした。

裁判所は、被告である元カレがオンラインカジノのVIP会員であったと認定し、2人のSNSでのやり取りに注目した。

2021年6月、原告から被告に「カジノいてきます」と連絡。翌日には「1万かけたら増えた」「バカラでへた」などと連絡していた。

さらに8月には、被告から、「必要なやつ以外全部振り込んで俺のからスポーツベットやる」「VIP特典あるからたぶん」と原告に送信し、原告は「まじ！アツ！」と返信し、翌日に69万9560円と11万円を振り込んでいた。

これらの点から、判決は「原告が被告に渡したお金は原告がオンラインカジノで遊興したり、被告からの借り入れの返済をしたりする趣旨のものが多く含まれていた」と認定した。

認容額わずか0.15％

原告は貸金返還請求584万円や、不当利得返還請求419万円、FX資金返還請求110万円、詐欺による損害賠償50万円を求めていたが、東京地裁は11月4日、いずれも「的確な証拠を欠く」として退けた。

判決では、「交際中の若年男女間で、金銭の性質に関する認識が曖昧だった」とし、契約書や領収書もなく、LINEやSNSのやり取りも返還合意を裏付けるものではないと判断した。

唯一認められたのは、交際終了後も返さなかったノートパソコンの占有に関する損害賠償。金額は1万7000円。請求総額1165万円に対し、認容額はわずか0.15％だった。

恋愛関係における金銭のやり取りが、法廷ではどれほど曖昧になり得るかを示した判決となった。