Aぇ! group脱退の草間リチャード敬太、罰金10万円の略式命令受ける STARTO社が謝罪【全文】
【モデルプレス＝2025/11/20】STARTO ENTERTAINMENTは11月20日、公式サイトにて、Aぇ! groupの草間リチャード敬太が東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを発表。あわせて、草間のグループ脱退を伝えた。
【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿
所属事務所は「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と発表。「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後にの活動については、「本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました」とし、「しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と、引き続きSTARTO社のタレントとして活動することを報告。「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と伝えた。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。Aぇ! groupでは2023年末、福本大晴がコンプライアンス違反のため事務所とのマネージメント契約を解除し脱退。草間は、グループ2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします。
この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。
草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。
しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります。
今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。
どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います。
Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、
引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年11月20日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/11604?ima=1526&artist=
【Not Sponsored 記事】
【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿
◆草間リチャード敬太、罰金10万円の略式命令
所属事務所は「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と発表。「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
◆草間リチャード敬太、東京簡易裁判所より略式命令
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。Aぇ! groupでは2023年末、福本大晴がコンプライアンス違反のため事務所とのマネージメント契約を解除し脱退。草間は、グループ2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
◆事務所発表全文
本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします。
この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。
草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。
しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります。
今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。
どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います。
Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、
引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年11月20日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
情報：STARTO ENTERTAINMENT
https://starto.jp/s/p/news/detail/11604?ima=1526&artist=
【Not Sponsored 記事】