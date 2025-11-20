芳根京子、脚線美輝くミニワンピ姿「スタイル良すぎ」「雰囲気まで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の芳根京子が11月19日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「新たな魅力」ミニ丈で美脚スラリ
芳根は「@anan_mag」と雑誌「anan」（マガジンハウス）の公式 Instagramをメンションし、同雑誌の撮影ショットを投稿。白のニットワンピースにベージュのビッグジャケットを羽織り、ハイソックスにブーツを合わせた姿で、ミニ丈のワンピースからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「脚綺麗すぎる」「このコーデ似合いすぎ」「雰囲気までも可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気女優「新たな魅力」ミニ丈で美脚スラリ
◆芳根京子、ジャケットコーデで美脚を披露
芳根は「@anan_mag」と雑誌「anan」（マガジンハウス）の公式 Instagramをメンションし、同雑誌の撮影ショットを投稿。白のニットワンピースにベージュのビッグジャケットを羽織り、ハイソックスにブーツを合わせた姿で、ミニ丈のワンピースからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
◆芳根京子の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「脚綺麗すぎる」「このコーデ似合いすぎ」「雰囲気までも可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】