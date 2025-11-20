Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月20日は、抽出量や温度、濃さを自分好みに調整でき、経済的に毎日のコーヒーを楽しめる、De'Longhi（デロンギ）の 「マグニフィカS 全自動コーヒーマシン」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ワンタッチで香り豊かなコーヒーを楽しめる、デロンギの「マグニフィカS 全自動コーヒーマシン」が16％オフ！

De'Longhi（デロンギ）の 「マグニフィカS 全自動コーヒーマシン」は、豆から挽きたての本格コーヒー をワンタッチで抽出可能。カフェ・ジャポーネやアイスメニュー対応で、毎日手軽に多彩なコーヒー体験を楽しめるアイテムが16％オフとお買い得です。

本商品は、最大15気圧のポンプ圧力とコーン式グラインダーを搭載し、豆から挽きたてのコーヒーを自動で抽出します。 さらに水タンク容量1.8L、コーヒー豆ホッパー250gにより、複数杯まとめて淹れることも可能です。操作は液晶パネルとダイヤルで簡単に行え、抽出量や温度、濃さを自分好みに調整できます。

また、カフェ・ジャポーネやエスプレッソ、ルンゴなど、多彩なメニューを自宅で簡単に楽しめます。ミルクフロッサーのスチームでミルクを泡立てれば、カフェで飲むような ふわふわミルクも簡単。カプチーノやカフェラテに最適なミルクを作れます。

アイス対応＆本格コーヒーを手軽に楽しめる

アイスメニューも搭載しており、氷を入れたグラスに直接抽出可能。これにより夏場でも手軽に本格アイスコーヒーを楽しめます。

また、カプセル式マシンとは異なり、コーヒー豆単価で経済的に本格派コーヒーを作れる点も魅力です。清掃も簡単で、抽出ユニットやカス受け、トレイ、水タンクなどの各種パーツは取り外して水洗い可能、日常のメンテナンスを手軽に行えるのも嬉しいポイントです。

「マグニフィカS 全自動コーヒーマシン」は、豆から挽きたて・全自動抽出、カフェ・ジャポーネやアイス対応、さらに経済的に本格コーヒーを楽しめる設計。自宅で手軽に多彩なコーヒー体験が可能になるアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年11月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

