【最大52%オフ】小学館の実用書がKindleセールでお得に読める！『勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で小学館のセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」』や『人生がクソゲーだと思ったら読む本〜生きづらい世の中の突破術〜』など話題の実用書も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」
セール特価：385円（52%OFF）
勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」
世界一のプロ・ゲーマーに学ぶ勝負哲学！
ゲームファンから「神」と崇められ、「世界一長く賞金を稼いでいるプロ・ゲーマー」としてギネスブックに認定されている伝説のゲーマー・梅原大吾が、初めて熱い想いを語る。
「小学生からゲームが好きだった僕は、勉強も部活もしてこなかった。だからこそ、ゲームを通して自分を成長させるのだ」との強い意志のもと、17歳で強豪を破って世界大会優勝。その後、一度ゲームを辞めた時の挫折感、そして復活、再び世界一になり、プロ契約、ギネス認定に至るまでのウメハラの全貌がここに明かされる。
ウメハラは「たかがゲーム」という世間の冷たい視線に耐え、「どうすれば自分を向上させることができるのか」を常に考え抜いてきた。「楽な勝ち方ばかりしていてはやがて勝てなくなる」「変化なくして成長なし」「最もライバルが多いゲームをあえて選ぶ」など、彼がこれまで実践してきた、勝ち続けるための勝負哲学は、ゲームの世界のみならず、いまの社会を強く生き抜くための指針でもある。ウメハラ渾身の作である本書は、ゲームの攻略本ではなく、人生の攻略本である。
■人生がクソゲーだと思ったら読む本 〜生きづらい世の中の突破術〜
セール特価：970円（37%OFF）
人生がクソゲーだと思ったら読む本 〜生きづらい世の中の突破術〜
家族や親友にも相談できない悩みに答えます。
親ガチャ、学歴コンプ、性別違和感、上司疲れ、ぼっち、SNS炎上……これらの問題について「どうしようもない」とあきらめている人も多いのではないでしょうか。
確かに、どうしようもない部分もありますが、違う部分もあります。いったいどこからどこまでが自分のせいで、どこからが他人のせいなのか？それがわかるだけでも、心はかなりラクになるはずです。
元少年院の教官という異色の経歴をもつVTuber、犯罪学教室のかなえ先生が、生きにくい人生の突破術を指南します。
本書では、笑いあり、涙あり、のお悩み相談を一挙に紹介。かなえ先生なら、時に厳しく、時にやさしく、寄り添ってくれることでしょう(ただし、許してくれるとは限りません！)。
さらに！
どうして、かなえ先生が「不登校」から「少年院の先生」そして「VTuber」になったのか？初めて明かされる「かなえ先生ヒストリー」も掲載。人生で壁にぶちあたった時に読むと、心がスッキリする一冊です！
■すべては導かれている〜逆境を越え、人生を拓く 五つの覚悟〜
セール特価：900円（37%OFF）
すべては導かれている〜逆境を越え、人生を拓く 五つの覚悟〜
その覚悟を定めると、想像を超える出来事が。
人生に起こる、挫折や失敗・敗北、病気や喪失などの多くの苦難。そうした局面で、「ついていない」「自分には運がない」、あるいは「こんな目に遭うのは、あの人せい」などとネガティブな感情にとらわれてしまうことが多い。
しかし、もう立ち上がることができないと思われるような逆境においても、「すべてに意味がある」「私たちは良きことを為すために導かれている」 「逆境は成長の機会」「苦難を乗り越えるために必要なものはすべて与えられている」ことを心に定めると、力と叡智が湧き上がり、それまで想像もしなかった不思議なことがやってくるーー。
科学の道を歩んできた著者が、自らの身に訪れた逆境の数々と、覚悟を定めたあとに起きた不思議な人生の転換を、「大いなる何か」に関する考察と共に語り尽くす。
■キレる！
セール特価：600円（25%OFF）
キレる！
“キレる人・キレる自分”に振り回されない。
本書では、“キレる”という感情について、「なくすべきもの」とネガティブに捉えず、脳科学的に分析しながら具体的な対処法・活用法を考察していきます。ここ最近、高速道路での悪質なあおり運転（ロードレイジ）、児童虐待、モンスターペアレント等、怒りを抑えきれずに社会的な事件につながるケースが数多く起こっています。
そこで、「“キレる”という感情は、人間にはそもそも備わっているもの」という視点に立ちつつ、怒りの正体を科学的に分析しながら、“キレる人”や“キレる自分”に振り回されずに怒りの感情を活用して、上手に生きていく方法を探っていきます。
■緊張やわらぎメソッド 〜「失敗したらどうしよう…」が「まぁなんとかなる！」に変わる８０の方法〜
セール特価：1,062円（37%OFF）
緊張やわらぎメソッド 〜「失敗したらどうしよう…」が「まぁなんとかなる！」に変わる８０の方法〜
様々な緊張シーンを切り抜ける80メソッド。
「緊張しないようになりたい」と思っているあなた…「緊張はしてもいい」んです！
3回休職！雀荘に逃亡！人生が詰んでいた凄腕カウンセラーの2人が
さまざまな緊張シーンにおける対策法を解説していきます。
緊張しやすいあなたは、これまでこんなことで悩んだことはありませんか？
・緊張しなければ、うまく人と話せるのに
・顔がすぐ火照ってしまうのをどうにかしたい
・もっとできたはずなのに…あの時手が震えなければ…
・あの人は誰とでも話せるのに、自分はいつも緊張しているな
・こんなに緊張してしまう自分は異常なのでは？
こんな悩みを抱えながら「緊張しないようになりたい」と考えている方は、一度その思考を手放してみてほしいのです。
緊張はどうにかしようとするほどに、余計に緊張するという負のスパイラルに陥ります。
大切なのは緊張との向き合い方！
本書ではシーンごとに、緊張をやわらげる80のメソッドを紹介しています。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日17時現在のものです。
■勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」
セール特価：385円（52%OFF）
勝ち続ける意志力 世界一プロ・ゲーマーの「仕事術」
世界一のプロ・ゲーマーに学ぶ勝負哲学！
ゲームファンから「神」と崇められ、「世界一長く賞金を稼いでいるプロ・ゲーマー」としてギネスブックに認定されている伝説のゲーマー・梅原大吾が、初めて熱い想いを語る。
「小学生からゲームが好きだった僕は、勉強も部活もしてこなかった。だからこそ、ゲームを通して自分を成長させるのだ」との強い意志のもと、17歳で強豪を破って世界大会優勝。その後、一度ゲームを辞めた時の挫折感、そして復活、再び世界一になり、プロ契約、ギネス認定に至るまでのウメハラの全貌がここに明かされる。
ウメハラは「たかがゲーム」という世間の冷たい視線に耐え、「どうすれば自分を向上させることができるのか」を常に考え抜いてきた。「楽な勝ち方ばかりしていてはやがて勝てなくなる」「変化なくして成長なし」「最もライバルが多いゲームをあえて選ぶ」など、彼がこれまで実践してきた、勝ち続けるための勝負哲学は、ゲームの世界のみならず、いまの社会を強く生き抜くための指針でもある。ウメハラ渾身の作である本書は、ゲームの攻略本ではなく、人生の攻略本である。
■人生がクソゲーだと思ったら読む本 〜生きづらい世の中の突破術〜
セール特価：970円（37%OFF）
人生がクソゲーだと思ったら読む本 〜生きづらい世の中の突破術〜
家族や親友にも相談できない悩みに答えます。
親ガチャ、学歴コンプ、性別違和感、上司疲れ、ぼっち、SNS炎上……これらの問題について「どうしようもない」とあきらめている人も多いのではないでしょうか。
確かに、どうしようもない部分もありますが、違う部分もあります。いったいどこからどこまでが自分のせいで、どこからが他人のせいなのか？それがわかるだけでも、心はかなりラクになるはずです。
元少年院の教官という異色の経歴をもつVTuber、犯罪学教室のかなえ先生が、生きにくい人生の突破術を指南します。
本書では、笑いあり、涙あり、のお悩み相談を一挙に紹介。かなえ先生なら、時に厳しく、時にやさしく、寄り添ってくれることでしょう(ただし、許してくれるとは限りません！)。
さらに！
どうして、かなえ先生が「不登校」から「少年院の先生」そして「VTuber」になったのか？初めて明かされる「かなえ先生ヒストリー」も掲載。人生で壁にぶちあたった時に読むと、心がスッキリする一冊です！
■すべては導かれている〜逆境を越え、人生を拓く 五つの覚悟〜
セール特価：900円（37%OFF）
すべては導かれている〜逆境を越え、人生を拓く 五つの覚悟〜
その覚悟を定めると、想像を超える出来事が。
人生に起こる、挫折や失敗・敗北、病気や喪失などの多くの苦難。そうした局面で、「ついていない」「自分には運がない」、あるいは「こんな目に遭うのは、あの人せい」などとネガティブな感情にとらわれてしまうことが多い。
しかし、もう立ち上がることができないと思われるような逆境においても、「すべてに意味がある」「私たちは良きことを為すために導かれている」 「逆境は成長の機会」「苦難を乗り越えるために必要なものはすべて与えられている」ことを心に定めると、力と叡智が湧き上がり、それまで想像もしなかった不思議なことがやってくるーー。
科学の道を歩んできた著者が、自らの身に訪れた逆境の数々と、覚悟を定めたあとに起きた不思議な人生の転換を、「大いなる何か」に関する考察と共に語り尽くす。
■キレる！
セール特価：600円（25%OFF）
キレる！
“キレる人・キレる自分”に振り回されない。
本書では、“キレる”という感情について、「なくすべきもの」とネガティブに捉えず、脳科学的に分析しながら具体的な対処法・活用法を考察していきます。ここ最近、高速道路での悪質なあおり運転（ロードレイジ）、児童虐待、モンスターペアレント等、怒りを抑えきれずに社会的な事件につながるケースが数多く起こっています。
そこで、「“キレる”という感情は、人間にはそもそも備わっているもの」という視点に立ちつつ、怒りの正体を科学的に分析しながら、“キレる人”や“キレる自分”に振り回されずに怒りの感情を活用して、上手に生きていく方法を探っていきます。
■緊張やわらぎメソッド 〜「失敗したらどうしよう…」が「まぁなんとかなる！」に変わる８０の方法〜
セール特価：1,062円（37%OFF）
緊張やわらぎメソッド 〜「失敗したらどうしよう…」が「まぁなんとかなる！」に変わる８０の方法〜
様々な緊張シーンを切り抜ける80メソッド。
「緊張しないようになりたい」と思っているあなた…「緊張はしてもいい」んです！
3回休職！雀荘に逃亡！人生が詰んでいた凄腕カウンセラーの2人が
さまざまな緊張シーンにおける対策法を解説していきます。
緊張しやすいあなたは、これまでこんなことで悩んだことはありませんか？
・緊張しなければ、うまく人と話せるのに
・顔がすぐ火照ってしまうのをどうにかしたい
・もっとできたはずなのに…あの時手が震えなければ…
・あの人は誰とでも話せるのに、自分はいつも緊張しているな
・こんなに緊張してしまう自分は異常なのでは？
こんな悩みを抱えながら「緊張しないようになりたい」と考えている方は、一度その思考を手放してみてほしいのです。
緊張はどうにかしようとするほどに、余計に緊張するという負のスパイラルに陥ります。
大切なのは緊張との向き合い方！
本書ではシーンごとに、緊張をやわらげる80のメソッドを紹介しています。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日17時現在のものです。