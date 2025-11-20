OPNの新たな傑作『Tranquilizer』を徹底考察 粒子化された記憶たちのサウンドスケープ【Oneohtrix Point Never】

OPNの新たな傑作『Tranquilizer』を徹底考察 粒子化された記憶たちのサウンドスケープ【Oneohtrix Point Never】