志賀直哉、幸田文、文豪の傑作がオール50％OFF！小説がお得に読めるKindleのブラックフライデーセール
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の小説が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、志賀直哉『暗夜行路』幸田文『黒い裾』など、日本の文学史に名を連ねる文豪たちの作品が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。kindleのブラックフライデーセールを機会に、美しい文学の世界を堪能してみてはいかがだろうか。
■暗夜行路
セール特価：330円（50%OFF）
暗夜行路
不義の子として生まれ、父に冷遇され、祖父の家で育てられた主人公・時任謙作が、暗い運命に創作をもって立ち向かう自我発展の経過を、美しい自然描写とともに、明晰な文体で表現。祖父の妾で２０も年上の女に恋する謙作の出生の秘密とは？ 現代日本文学の記念碑とも称すべき名作長編。１７年間を要した著者唯一の長編小説である。
■黒い裾
セール特価：676円（50%OFF）
黒い裾
千代は喪服を著（き）るごとに美しさが冴えた。……「葬式の時だけ男と女が出会う、これも日本の女の一時代を語るものと云うのだろうか」――１６歳から中年に到る主人公・千代の半生を、喪服に託し哀感を込めて綴る「黒い裾」。向嶋蝸牛庵と周りに住む人々を、明るく生き生きと弾みのある筆致で描き出し、端然とした人間の営みを伝える「糞土の墻」ほか、「勲章」「姦声」「雛」など、人生の機微を清新な文体で描く、幸田文学の味わい深い佳品８篇を収録した第一創作集。
■閉店時間
セール特価：330円（50％OFF）
閉店時間
華やかな都会の夢をはらむ、白亜の殿堂・東京デパート。そこに働く松野紀美子、藤田節子、牧サユリの３人は、高校のクラスメートで、いまでも仲がいい。だが４年の歳月は、彼女たちをかなり違った色合いに染めあげていた。意地っぱりの紀美子、古風な節子、派手好きなサユリという性格の延長だけでなく、４階の高級呉服売場、地階の食料品売場、エレベーター係といった職場の影響にもよるらしい。そこから三人三様の恋が、そして当然、将来がひらけていくのだった。現代の花形企業であるデパートの内幕と、３人の女店員の恋愛模様を、清新な筆致で描いた長篇。
■奥羽の二人
セール特価：330円（50%OFF）
奥羽の二人
不敵な野望と奔放さに満ちた若き伊達正宗と、奥羽で対峙する蒲生氏郷――二人にとって越えることのできない大きな存在が、秀吉であった。天下に志を得ずに終わった彼らの胸中の苦悶を描く表題作のほか、抗いがたい力に翻弄され、結局は身を滅ぼしていった武将たちの運命と悲話１０編を収録。待望の歴史小説傑作短編集。
■あの日この日（一）
セール特価：275円（50%OFF）
あの日この日（一）
常に偽らざる自己を語って、変遷めまぐるしい今世紀を生きてきた、一私小説作家の文学私史的自伝。現代文学を側面から解き明す手掛りと発見にみちた書として、評価も高い。野間文芸賞受賞作・全４巻。本巻では、志賀直哉作品との運命的な出会い、早稲田高等学院時代、大震災前後、「主潮」創刊のころ、幼少年期の回想などが綴られる。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日18時現在のものです。
