Photo: ヤマダユウス型

2024年3月21日の記事を編集して再掲載しています。

ついカッコよく構えてしまう、そんな一着。

先日発売が始まった、ギズ屋台のオリジナルパーカー。Tシャツは色々なグラフィックをリリースしてきましたが、パーカーのリリースは実は今回が初めてなんです。

早速サンプルが届いたので、その着心地やグラフィックのサイズ感などをチェックしていきましょう！

AIへの疑義（と期待）を両面で表現

グレー✕ホワイト、Mサイズ

着用しているモデルは「AI PARKA gizmodo」。フロントにあしらわれた「RAGE AGAINST THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE（私は人工知能に反抗する）」は、否が応でも目を引きます。

AI PARKA gizmodo／グレー×ホワイト 8,000円 ギズ屋台で見る

バックには「CAUGHT BY THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE（私は人工知能に魅了されている）」と、フロント側とは真逆の意見が。AIに対する主張を表裏で表現した、なんともアンビバレントなメッセージですね。

印象的なこれらのグラフィックは、ギズモード・ジャパン編集長の尾田和実と、デザイナー土井宏明氏との共作で生まれました。土井さんは、SF小説の金字塔｢アンドロイドは電気羊の夢をみるか？」の装丁で知られる世界的なデザイナーです。

文字の太さやアレンジのバランス感が絶妙で、わりと鋭角なメッセージなのに攻撃的に感じないのが面白いところ。一見するとラフに着ちゃってるんですけど書いてることは深い、みたいな。

想像している倍は、フカフカで気持ち良い。

裏地は裏起毛になっていて、ついポケットに手を入れたくなるほど柔らかなフカフカっぷり。3月くらいの気温だとパーカー一枚でちょうど良いですね〜。部屋着にも使いたいフカフカさです。

グレー✕ブルー、Mサイズ

上に一枚羽織ってみてもいい感じ。このモデルはさっきのグレーよりも明るい色をしていて、コントラストを出す着方もおもしろい。もっともテクスチャーがわかるカラーです。

こう見ると、わりとバック側の情報量も多め。ギズの名前も背負えますよ。

AI PARKA gizmodo／グレー×ブルー 8,000円 ギズ屋台で見る

ブラック✕ホワイト、Lサイズ

やっぱり使いやすいのはブラックですね。文字の読みやすさも一番ですし、使いやすいと同時にメッセージ性も強まっているともいえる。この相反っぷりも計算されている…!?

このブラックのみLサイズでほかはMサイズだったんですが、Lでもかなりジャスト気味な着心地でした（身長170cmの成人男性の感想）。オーバーに着たいならXL、あるいはXXLもアリ。個人的にはXLくらいでユルっと着てやりたい。

AI PARKA gizmodo／ブラック×ホワイト 8,000円 ギズ屋台で見る

心地良い着心地で、AIを語ろうぜ

Photo: ヤマダユウス型

背中でものを語るとも言いますし、あえて背中にAIへの期待を乗っけてしまうのも一興。でも「それだけじゃないんすよ」みたいな、両極の意見を語れるのは存外に楽しいものがありました。パーカーのユルさとピリっとしたAIへのアート表現が混ざった、ありそうで無い一着。

ギズモードにとって初めてのオリジナルパーカー「AI PARKA gizmodo」は、ギズ屋台にて8,000円で発売中。とにかく着心地の良さには驚かされたので、部屋着としてもめちゃ推せますよ。