純白ドレス姿が美しい　※「吉岡里帆」インスタグラム

　女優の吉岡里帆が19日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレス姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。

　吉岡は、都内の商業施設「KITTE」で行われたクリスマスイベント「WHITE KITTE 点灯式」に出席。その際の写真を投稿し、「13メートルのモミの木とイルミネーションアート、早くもクリスマスを感じました　東京駅からすぐ近くなのでぜひ立ち寄ってみて下さい」と呼びかけた。

　投稿された写真では、雪景色を思わせる幻想的なステージで、純白のロングドレスに身を包んだ吉岡が微笑む姿が印象的だ。

　純白のドレス姿にファンからは、「美しすぎる」「雪のお姫様」「綺麗すぎ、天使です」「女神」といった称賛の声が多数寄せられた。

引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）