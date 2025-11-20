吉岡里帆、純白ドレス姿に絶賛の声 「美しすぎる」「お姫様」「女神」
女優の吉岡里帆が19日、自身のインスタグラムを更新。純白ドレス姿を披露し、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】美しすぎる…！ 吉岡里帆の純白ドレス姿をもっと見る
吉岡は、都内の商業施設「KITTE」で行われたクリスマスイベント「WHITE KITTE 点灯式」に出席。その際の写真を投稿し、「13メートルのモミの木とイルミネーションアート、早くもクリスマスを感じました 東京駅からすぐ近くなのでぜひ立ち寄ってみて下さい」と呼びかけた。
投稿された写真では、雪景色を思わせる幻想的なステージで、純白のロングドレスに身を包んだ吉岡が微笑む姿が印象的だ。
純白のドレス姿にファンからは、「美しすぎる」「雪のお姫様」「綺麗すぎ、天使です」「女神」といった称賛の声が多数寄せられた。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
