佐野岳、『最強スポーツ男子頂上決戦』収録中にケガ「得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が一番納得できず」
俳優の佐野岳が20日にエックスを更新し、『最強スポーツ男子頂上決戦』（TBS）の収録中に負傷していたことを明かした。
【写真】佐野岳が収録中の負傷を書面で説明
芸能界を代表するスポーツ男子たちが“最強”の称号をかけ、超過酷な対決に挑む同番組の収録中に負傷した佐野は、自身のエックスで詳細を記した画像を投稿。
佐野は「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗して怪我をしてしまいました」と説明。怪我の影響でその後の競技も棄権することになったようで、「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が一番納得できず、競技を最後まで続けたかったです」と悔しさをにじませていた。
そして、最後は「また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます!! その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです」とし、書面を締めくくった。
この投稿には佐野の怪我を心配するファンから「少しでも早く良くなるよう願っています」「ご無理はしないようにね！治療に頑張って下さい」「またスポ男出るの楽しみにしてます！」などの声がよせられていた。
引用：「佐野岳」エックス（＠oxgakuox）
