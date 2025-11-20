　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKADOKAWAのレシピ本セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『クタクタな心と体をおいしく満たす　いたわりごはん』や『「からだにいい」をまるごと5日分作り置き！ 頑張らない冷凍弁当』など忙しい日々に役立つタイトルも多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。季節の変わり目、おいしいご飯で心身をあたたかく労わってみてはいかがだろうか。



■クタクタな心と体をおいしく満たす　いたわりごはん

セール特価：825円（50%OFF）



しんどい日・めんどい日の心身をおいしく救う、私たちのためのお守りレシピ

現代を生き抜く私たちには、手間なし・ストレスフリーで、とことん自分にやさしく＆たっぷりおいしく自分を満たしてあげる“いたわりごはん”が必要だ。

彗星のごとく現れSNSを席捲する稀代のホープ、料理家・長谷川あかりさんの待望の初レシピ集。

疲れないのにきちんと見える。体にやさしいのにちゃんとおいしい。自分をいたわり、気持ちを上げてくれる。

「こんなの待ってた！」が全部詰まってる、私たちのためのごはん。

■スーパーの食材でフランス家庭料理をつくる　三國シェフのベスト・レシピ136　永久保存版

セール特価：880円（50%OFF）



おうちでラクしてごちそうが食べたい人、注目！

フレンチの巨匠・三國シェフが教える

YouTubeの人気レシピ136品を１冊に集めた永久保存版！

未公開レシピも収録！

「毎日料理をつくるのは大変！だからこそ、食卓に笑顔を届けたい」とコロナ渦にはじめたYouTubeは、チャンネル登録者数20万人超（2021年12月現在）の大人気に！

「簡単なのにお店の味！」

「料理がたのしくなった！」

「失敗しないコツが勉強になる！」

「料理の腕が上がった！」

「レジェンドから学べるなんてすごい！」

「家族が喜んで食べてくれた！」など大反響です。

■二つ星フレンチ元料理長が教える　おうち格上げレシピ

セール特価：825円（57%OFF）



フランスで料理を学び、ミシュラン二つ星フレンチで料理長を務めていた料理YouTuber城二郎さん初レシピ本！　身近な食材やメニューにシェフならではのこだわりとフレンチの手法を落とし込み、丁寧に解説するレシピ本です。

「余熱の力を知る」

「塩のタイミングは３回ある」

「物足りないと感じたら“うま味”を加える」

など、「難しすぎないけれど料理の格が上がる」「ひと手間の積み重ねで食材の旨味を最大限に引き出す」調理法を紹介。焼き方や煮込み方、塩を振るタイミング等、「ここを押さえれば料理の格が上がる」というポイントをプロセス写真付きで全てのレシピで説明。

「なぜその工程を挟むと美味しくなるのか」までしっかりとわかるように解説し、だれでも確実に、いつもの食材・料理を格上げ可能。

いつもの家庭料理に加え、パスタや副菜、肉料理、魚料理、様々なジャンルの本格レシピをお届けします！

■「からだにいい」をまるごと5日分作り置き！ 頑張らない冷凍弁当

セール特価：1,155円（30%OFF）



忙しい現代人のために管理栄養士が考えた“頑張らない冷凍弁当”

働き盛り世代の乱れた食生活を目の当たりにしてきた管理栄養士が考案した、栄養たっぷりの「まるごと冷凍弁当」。平日5日分をまとめて作り置き冷凍して、食べる直前にチンするだけ。仕事・子育て・家事で忙しい毎日もラクに、楽しく、（そして健康的に）乗り切れます！

・あれこれつくる弁当とは違い、ほぼ1品か2品をつくれば完結する弁当なので、スープ並みの簡単さ。

・一食約200円と安価。食費の節約につながる。

・まとめて5食分料理するので、時短。・冷凍なので、保存期間は2週間程度と長め。

■世界一美味しい手抜きごはん　最速！やる気のいらない100レシピ

セール特価：715円（50%OFF）



疲れていてもこれならできちゃう！

すごいかんたん、なのに美味しい料理が100個入った、忙しい私たちのためのご褒美レシピです。

『世界一美味しい煮卵の作り方』が30万部突破のベストセラーとなった、はらぺこグリズリーさんの待望の第2作目

めんどうなことはしたくない、でも美味しいものが食べたい

この願望を叶えます。

