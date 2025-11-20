マフラーみたいな「オリジナルポーチ」もらえる。JILL STUART Beautyでノベルティキャンペーン始まるよ。《オンラインは11月21日10時から》

JILL STUART Beautyでは2025年11月21日より、「オリジナルポーチ プレゼントキャンペーン」を開催します。

冬のトキメキが詰まった特別なデザイン

期間中、店頭もしくは公式オンラインストアで7700円以上（対象商品を含む）購入すると、「ジルスチュアート オリジナルポーチ」がもらえます。

ふわふわで真っ白なポーチは、あたたかみのあるヴァニラの香りとマフラーをイメージしています。

対象商品は以下の通り。

・ヴァニラ ラスト オード パルファン (7.5ml)

・ヴァニラ ラスト ハンド＆ボディ クリーム

・ヴァニラ ラスト パフュームド シャンプー

・ヴァニラ ラスト パフュームド ヘアマスク

・ヴァニラ ラスト ヘアオイル ディープリペア

・ヴァニラ ラスト パフュームド ヘアケアセット

・ヴァニラ ラスト オード パルファン ロールオン

・ヴァニラ ラスト オード パルファン (50ml)

・ヴァニラ ラスト オード パルファン (30ml)

公式オンラインストアは11月21日10時から、店舗は12月5日から配布開始。

なお、本キャンペーンは一人一回限り。なくなり次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）