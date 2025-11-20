『らんま1/2』乱馬のもう1人の許婚・久遠寺右京、初登場！声は名塚佳織 第20話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『らんま1/2』第2期（日本テレビほか 毎週土曜 深0：55）の第8話（通算第20話）「お好み焼きの右京」のあらすじ＆先行カットが公開された。新キャラクター・久遠寺右京（声：名塚佳織）が初登場する。
【画像】乱馬も目が点！右京の登場であかねが嫉妬？『らんま1／2』第2期の場面カット
第20話は、玄馬のもとにお好み焼きの果たし状が届き、謎の人物に倒されてしまう。乱馬が駆けつけるも、謎の人物は再び見参すると言い残し、立ち去ってしまう。そんな中、風林館高校に巨大なヘラを背負った乱馬の幼馴染・久遠寺右京が転校してきた。右京は乱馬に強い恨みがあるようで、お好み焼きの果たし状を投げつけ、決闘が始まる。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
【画像】乱馬も目が点！右京の登場であかねが嫉妬？『らんま1／2』第2期の場面カット
