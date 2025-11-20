「ファミクラストア大阪店」移転を発表 12・21からNU茶屋町へ 新店舗のテーマ・タグラインなど公開
「ファミクラストア」の公式サイトが20日までに更新され、大阪店の移転が発表された。
大阪店は12月21日に移転オープン。移転先は「NU茶屋町」。「梅田駅徒歩7分の現住所から、阪急大阪梅田駅徒歩1分のNU茶屋町2階に移転します」と明らかにされた。
また「新店舗は『音と映像』をテーマに、白とシルバーを基調としたスタイリッシュな空間へリニューアル」とし、「タグラインには“RHYTHMIX”を掲げ、音・映像・人・時間が調和するファミクラストア大阪店ならではの世界観を表現しました」と説明。
「時代のリズムに寄り添い、調和を大切にしながら、訪れるすべての方に新しい感動と心地より時間をお届けしてまいります」と伝えた。
現在地（大阪市北区角田町2）の店舗の営業は12月5日までとなる。
