『緊急取調室』“キントリ”クイズ 第4回 「もう一人殺した」死のパパ活女子と呼ばれた“女性最年少の死刑囚”の取り調べが難航した理由とは

『緊急取調室』“キントリ”クイズ 第4回 「もう一人殺した」死のパパ活女子と呼ばれた“女性最年少の死刑囚”の取り調べが難航した理由とは