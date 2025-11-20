Aぇ！groupの草間リチャード敬太が20日、脱退を発表した。ファンにとってはショッキングなニュースだが、残る4人が抱える課題と強みを考えると、決して将来が暗いわけではない。

確かに草間の不在は大きい。パフォーマンス面での安定感はグループの大きな武器だった。今後は振付やフォーメーションの見直しなどが迫られる。

だが、残る4人の個々の進化は明るい材料だ。末澤誠也はドラマでの好演が評価され、映画初主演が決定。バラエティーでの安定感もあり、演技とトークの両面での評価を高めている。

正門良規は情報バラエティー「サタプラ」でMCを務めるなど、進行力と親しみやすさで存在感を示している。俳優としての評価も高まっており、ドラマや映画での経験を積むことは、グループの知名度底上げにも直結する。

佐野晶哉は声優としてアニメ映画「トリツカレ男」に出演。さらに2026年度前期のNHK朝の連続テレビ小説「風、薫る」出演が決定している。作曲などクリエイティブな面も持ち合わせ、多才ぶりが光る。小島健はラジオでトーク力を発揮し、後輩タレントの舞台演出にも携わるなど、力量が増している。

さらに、4人でレギュラー出演する冠番組も好評。バラエティーで見せる素の姿や掛け合いは、ファンの支持を維持・拡大するうえで重要だ。草間リチャードの離脱を「ダメージ」とだけ捉えるのではなく、4人が新たな役割をつかみ取る契機とすれば、むしろ多面的な魅力を持つグループへと進化する。Aぇ！groupは、試練を経てさらに存在感を増していくだろう。