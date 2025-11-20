女優の中条あやみが、11月20日、Instagramを更新。

《椿、一度きりの人生楽しみきるために 何事も全力で挑む がポリシーです。#じゃああんたが作ってみろよ》

とつづり、6枚の写真を投稿した。

中条が着ているのは真っ赤なドレス。両肩を出し、胸元ぎりぎりまで大きく開いた、なんとも大胆なデザインだ。

「中条さんはドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）に、女性社長・柏倉椿役で出演中です。竹内涼真さん演じる勝男とマッチングアプリで知り合って意気投合。勝男のよき相談相手として、ドラマでは重要な役どころです。

高視聴率をマークし、SNSでも大盛り上がりとなっている『じゃあつく』ですが、中条さんのファッションについても、毎回、何を着ていたかが注目を集めています」（芸能記者）

中条がInstagramに投稿した真っ赤なドレスは、11月18日放送の第7話で、恋愛リアリティーショーに出演した際に着ていたもの。ドラマの収録中に撮影した写真のようだ。

中条は続けて《#人見知りで飼育委員だったあの頃の私、こんな素敵な真っ赤なドレス着る日が来るとは思わなかっただろな》とつづっている。

2013年のインタビューで、中条は、好きな番組として『天才！志村どうぶつ園』（日本テレビ系）をあげ、家では犬だけでなく、クラゲを飼っていることも明かしている。

Instagramの最後は《#鮎美さんのお姉さまぶっ飛んでて好き》。

第7話で椿が出演した恋愛リアリティショーには、鮎美（夏帆）の姉・さよりも出演しており、演じた菊池亜希子と笑顔でVサインするツーショット写真も。コメント欄には《赤も凄く似合いますね ホントお姫様》《お人形さんみたいですね！》など、絶賛の言葉が並んでいる。

大反響の『じゃあつく』もいよいよ大詰め。11月25日の第8話では、椿が鮎美と会い、勝男がいまも鮎美を思っていると話し、鮎美に「思いが戻ったりしないのか」と聞く――という話が展開する。

物語のキーパーソンとして、中条が大活躍することになりそうだ。