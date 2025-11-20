俳優の川粼麻世さんが自身のブログを更新。女子会のランチへ行った妻を愛車で送迎し、待っている時間に洗車したことを綴りました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】愛車を洗車し夫婦別々のランチ「お互い それぞれの時間を楽しんでいるが 助け合っていると実感できる日」



川粼さんは「昨日は妻が女子会ランチがあったので送迎した」と綴り、「待ってる時間に給油と洗車」したと投稿。ピカピカに洗車された愛車の「MAZDA6」の画像を添えました。





川粼さんは、「久しぶりにボンネットリフレクション 青空とタワーマンションが

綺麗にボンネットに写ってる」と綴り、その様子の画像も添えています。





その後、妻を愛車で迎えに行った川粼さんは、女子会のランチを終えた妻の花音さんの様子について「手には沢山のお土産を持っていた 地方からの同級生達と 楽しい時間を過ごしたらしい」「帰って来て こんなの貰ったと 子供の様にはしゃいでいたよ」と回想。





そして、「お互い それぞれの時間を楽しんでいるが 助け合っていると 実感できる日でした」と、締めくくっています。

【担当：芸能情報ステーション】