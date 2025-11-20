【最大59％オフ】『変な家』など人気小説がお得に読める！Kindleのブラックフライデーセールをお見逃しなく【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『変な家』や『神去なあなあ日常』など人気の小説も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■変な家 文庫版
セール特価：539円（30%OFF）
変な家 文庫版
知人が購入を検討している都内の中古一軒家。 開放的で明るい内装の、ごくありふれた物件に思えたが、間取り図に 「謎の空間」が存在していた。知り合いの設計士にその間取り図を見せると、 この家は、 そこかしこに 「奇妙な違和感」が存在すると言う。
不可解な間取りの真相とは!?
突如消えた元住人は一体何者!?
■神去なあなあ日常
セール特価：275円（59%OFF）
神去なあなあ日常
平野勇気、１８歳。高校を出たらフリーターで食っていこうと思っていた。でもなぜか三重県の林業の現場に放り込まれてしまいーー。携帯も通じない山奥！ダニやヒルの襲来！勇気は無事、一人前になれるのか……？ 四季のうつくしい神去村で、勇気と個性的な村人たちが繰り広げる騒動記！林業エンタテインメント小説の傑作。
■夜行
セール特価：469円（30%OFF）
夜行
「夜はどこにでも通じているの。世界はつねに夜なのよ」
私たち六人は、京都で学生時代を過ごした仲間だった。十年前、鞍馬の火祭りを訪れた私たちの前から、長谷川さんは突然姿を消した。十年ぶりに鞍馬に集まったのは、おそらく皆、もう一度彼女に会いたかったからだ。夜が更けるなか、それぞれが旅先で出会った不思議な体験を語り出す。私たちは全員、岸田道生という画家が描いた「夜行」という絵と出会っていた。
怪談×青春×ファンタジー、かつてない物語。
■ある男
セール特価：451円（51%OFF）
ある男
「愛したはずの夫は、まったくの別人でした──」
弁護士の城戸は、かつての依頼者である里枝から、「ある男」についての奇妙な相談を受ける。
宮崎に住んでいる里枝には、2歳の次男を脳腫瘍で失って、夫と別れた過去があった。長男を引き取って14年ぶりに故郷に戻ったあと、「大祐」と再婚して、新しく生まれた女の子と4人で幸せな家庭を築いていた。
ところがある日突然、「大祐」は、事故で命を落とす。悲しみにうちひしがれた一家に、「大祐」が全くの別人だという衝撃の事実がもたらされる……。
愛にとって過去とは何か？ 人はなぜ人を愛するのか。幼少期に深い傷を負っても、人は愛にたどりつけるのか？
「ある男」の人生を探るうちに、過去を変えて生きる男たちの姿が浮かびあがる。
■マチネの終わりに
セール特価：468円（52%OFF）
マチネの終わりに
天才ギタリストの蒔野(38)と通信社記者の洋子(40)。
深く愛し合いながら一緒になることが許されない二人が、再び巡り逢う日はやってくるのか――。
出会った瞬間から強く惹かれ合った蒔野と洋子。しかし、洋子には婚約者がいた。
スランプに陥りもがく蒔野。人知れず体の不調に苦しむ洋子。
やがて、蒔野と洋子の間にすれ違いが生じ、ついに二人の関係は途絶えてしまうが……。
愛とは運命なのか、それとも、私たちの意志なのか？
芥川賞作家が贈る、至高の恋愛小説。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日15時現在のものです。
