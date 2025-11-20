J1・鹿島が20日、公式サイトで試合チケットの不正転売に対する厳正な防止策を講じたことを発表しました。

鹿島は今回、公式サイトに「不正転売された観戦チケットの無効化対応とアカウントの停止処理実施、転売チケット購入者への情報提供のお願いについて」と題したリリースを掲載。8日に行われたJ1リーグ第36節の横浜FC戦と、12月6日に開催される第38節の横浜Fマリノス戦のチケットにおいて、「SOCIO・ファンクラブ会員先行販売期間で多くの席種が完売した後に、不正転売が横行している」と明かし、その対応策として、「公式リセールサービス以外のサービスで不正転売されたことが確認できたチケットの無効化と、不正転売を行ったアカウントのSOCIO・ファンクラブ会員資格の無期限停止、JリーグIDのアカウント停止処理を行った」と報告しました。

また鹿島は、引き続き不正転売を行ったアカウントの洗い出しと資格停止等の処理を行うため、公式リセールサービス以外のチケット購入者に情報提供も募ることを周知しました。なお情報提供を行ったチケットに関しては無効化は行わず、購入者へのペナルティもないと記載しています。