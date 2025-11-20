欧州株　銀行株が買われる、仏ＢＮＰパリバは６％近い上げ

東京時間18:28現在
英ＦＴＳＥ100　 9568.96（+61.55　+0.65%）
独ＤＡＸ　　23423.05（+260.13　+1.12%）
仏ＣＡＣ40　 8028.04（+74.27　+0.93%）
スイスＳＭＩ　 12600.44（+69.82　+0.56%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
ＨＳＢＣ　　　　　　 1049.40（+1.80　+0.17%）
バークレイズ　　　401.55（+1.95　+0.49%）
Ｓチャータード　 1575.50（+15.50　+0.99%）
ロイズＴＳＢ　　　　 87.88（+0.26　+0.30%）
ドイツ銀行　　　　　　30.20（+0.33　+1.09%）
コメルツバンク　　 32.36（+0.67　+2.11%）
ＢＮＰパリバ　　　　 71.07（+4.00　+5.96%）
ソシエテ　ジェネラル　 57.78（+0.96　+1.69%）
クレディ・アグリコル　　 16.16（+0.27　+1.70%）