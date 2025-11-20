欧州株 銀行株が買われる、仏ＢＮＰパリバは６％近い上げ
欧州株 銀行株が買われる、仏ＢＮＰパリバは６％近い上げ
東京時間18:28現在
英ＦＴＳＥ100 9568.96（+61.55 +0.65%）
独ＤＡＸ 23423.05（+260.13 +1.12%）
仏ＣＡＣ40 8028.04（+74.27 +0.93%）
スイスＳＭＩ 12600.44（+69.82 +0.56%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間18:28現在
ＨＳＢＣ 1049.40（+1.80 +0.17%）
バークレイズ 401.55（+1.95 +0.49%）
Ｓチャータード 1575.50（+15.50 +0.99%）
ロイズＴＳＢ 87.88（+0.26 +0.30%）
ドイツ銀行 30.20（+0.33 +1.09%）
コメルツバンク 32.36（+0.67 +2.11%）
ＢＮＰパリバ 71.07（+4.00 +5.96%）
ソシエテ ジェネラル 57.78（+0.96 +1.69%）
クレディ・アグリコル 16.16（+0.27 +1.70%）
