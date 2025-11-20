　Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社の少女漫画が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、『隣のステラ』『花野井くんと恋の病』など、話題の人気作品が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの漫画をピックアップ。kindleのブラックフライデーセールを機会に、一気読みしたくなる少女漫画の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。



■隣のステラ（１）

セール特価：297円（50%OFF）



隣のステラ（１）

「遠くに行っちゃうと思ったら そばに来てくすぐらないでよ」

今話題の若手俳優・スバルこと

柊木 昴と幼なじみの女子高生・千明は、

小さいころから昴に片想い中。　

だけど、どんどん人気が出て遠い存在になる昴を前に

この恋をあきらめたいと思う日々。

でも、近すぎる距離感がそうさせてくれなくて…!!?

芸能人の幼なじみとの遠くて近い恋物語、第1巻☆

描きおろし『高嶺の蘭さん』番外編ショート「蘭とイベリス」も収録。

■花野井くんと恋の病（１）

セール特価：297円（50%OFF）



花野井くんと恋の病（１）

高校1年生の冬、隣のクラスの花野井くんに何気なく傘を貸したのがきっかけで、「僕と付き合ってください」と告白されてしまった日生ほたる。好きな子のためならなんでもしてあげたい花野井くんに戸惑ってばかりだけど、恋する気持ちを知りたいほたるは期間限定の「お試し」で付き合うことになって……!?　『おはよう、いばら姫』の森野萌最新作は、恋を知らない女子×愛が重すぎる男子の初恋ピュアラブストーリー！

■山口くんはワルくない（１）

セール特価：297円（50％OFF）



山口くんはワルくない（１）

コワモテヤンキーくんと青春、はじめました。

高校生らしい青春を送りたいと願う皐。

ヤクザの息子という噂がある山口くんとは

かかわってはいけないと思っていたけれど、

見た目に反して優しい山口くんに惹かれていって！？

コワモテ関西弁男子×真面目女子、青春ラブストーリー☆

■わたしのお嫁くん（１）

セール特価：297円（50%OFF）



わたしのお嫁くん（１）

営業４年目・26歳の速見は、丁寧な仕事ぶりで得意先から可愛がられ、会社のアイドルと呼ばれている。しかし家では家事ができず片づけられず、汚部屋で暮らすズボラモンスター。そんな速見の裏の姿を、後輩の素直な新入社員・山本くんが見つけてしまう。アイドル像が壊れてショックな山本くんだったが、実は彼は神レベルの家事スキルを持っていた！ そんな山本くんをリクルートしたい速見は…！？ 天然系バリキャリ女子×オカン系年下男子の、笑いたっぷりハイテンションラブコメディ、開幕です。

■いっそあなたがトドメを刺して（１）

セール特価：297円（50%OFF）



いっそあなたがトドメを刺して（１）

「俺　中条には　ずっと笑ってて欲しいわ」

普通の恋愛をしてみたいのに、派手な見た目で誤解されがちな大学生の一香。

今度こそ素敵な出会いを…と参加した飲み会で、親切にしてくれた航生と知り合う。

趣味が合って、話すのが楽しくて、

そのままの自分をいいねと言ってくれた航生に惹かれていくけれど、彼には秘密が――!?

甘い顔したクズ男子との難易度高すぎピュアラブ、開幕！

※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日18時現在のものです。