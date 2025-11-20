STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。草間の脱退を受けて、Aぇ！groupのメンバーもファンクラブサイトでコメントした。コメントは一部抜粋。

リーダーの小島健（26）は「リチャードに対して、怒りの感情が無いと言えばうそになりますが、同様に、長年一緒に夢を追ってきた仲間だという事実もあります」と吐露。「今はしっかりと休養をし、今の状況に向き合い、これからの自身の人生を歩んでほしいと思います」と願った。

佐野晶哉（23）は「グループの未来以上にりちゃくん1人の健康と幸せの方が大切です。だからゆっくり休んでしっかり向き合ってください」とねぎらった。正門良規（28）は「これが最善の形ではないかという形に至りました」とし、草間について「同じ関西の仲間として、これからもつながっていたいと思います」と思いやった。末澤誠也（31）はファンに向けて謝罪し「これまでいただいた応援をしっかり恩返しできるよう4人でしっかり頑張ります」と決意をつづった。

草間もコメントを発表。1年ほど前から心の病を抱えていたことを明かし「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています」と記載された。現在は活動を休止中だが、事務所には残りタレント活動を継続する。メンバーの脱退は、デビュー前の23年12月に発表された福本大晴（26）に続き2人目。