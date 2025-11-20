霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシについて、検査の結果、家畜伝染病に指定されている豚熱に感染していたことがわかりました。野生のイノシシの感染は、県内で初めてです。また、新たに別のイノシシの感染も確認されました。



県によりますと、今月17日に霧島市霧島田口で、野生のイノシシ1頭が死んでいるのが見つかりました。19日、国による詳しい検査が行われ、豚熱の陽性が確認されました。県内で感染が確認されたのは、養豚場の豚が感染した1985年以来で、野生のイノシシでは初めてです。





県は、20日午後から緊急の防疫対策会議を開き、今後の対応を確認しました。イノシシの発見場所から半径10キロの範囲を「感染確認区域」に指定。20日からワクチンの緊急散布を行い、野生のイノシシの捕獲や検査の強化を行うとしています。（県農政部家畜防疫対策課・藏薗光輝課長）「今、いつどこで発生してもおかしくない状況にあると考えている。鹿児島は日本一の養豚県なので、絶対に侵入を防いで対策を徹底していきたい」また、霧島市は20日、市内の養豚農家に消石灰を配りました。受け取った人たちは早速、入り口などに消石灰をまいていました。（鹿児島渡辺バークシャー牧場・山田久治社長）「いよいよ鹿児島に入ってきて大変心配している。今後、またいっそう気を引き締めながら、この豚熱に感染しないように気をつけていきたい」区域内では、10戸の養豚場で約1万4000頭の豚が飼育されていますが、異状は確認されていないということです。また、霧島市では18日、1例目のイノシシから約3.5キロの場所で、別の野生のイノシシが死んでいるのが発見されました。検査の結果、豚熱の陽性が確認されたということです。県内で2例目の感染確認です。