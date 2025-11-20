【全品50％OFF】健やかな毎日に役立つレシピ本がお得に読めるKindleのブラックフライデーセール！
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、講談社のレシピ本が50％OFFでお得に楽しめるブラックフライデーセールが開催中！このセールでは、『１９時から作るごはん』『おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９』など、日々の食生活にも取り入れやすい知恵が詰まった本が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの作品をピックアップ。kindleのブラックフライデーセールを機会に、タブレットから手軽に頼れるレシピ本を集めてみてはいかがだろうか。
■１９時から作るごはん
セール特価：715円（50%OFF）
１９時から作るごはん
玄関あけて。冷蔵庫あけて。タイムテーブルを見ながら、30分以内にできるおうちメニュー。大きなキッチンも高い材料もいりません。必要なのは小さなやる気と30分。
■おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
セール特価：715円（50%OFF）
おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
正しい手抜きで調理時間が超短縮!!毎日の食卓にうれしいヘルシーてんこもり。手間なしムダなし。あっと驚きの野菜料理180品 乾物&ヘルシー食材を使ったウルトラ・アイデア料理39品 バナナとりんごのヘルシー・デザート10品 (3分以内でできる料理の一例)いんげんのごまあえ/かぼちゃのチーズ焼き/キャベツと厚あげのみそ炒め/グリーンアスパラガスのきんぴら/里いものごまマヨネーズ和え/セロリのからしあえ
■ライザップごはん 決定版 おうちで簡単！
セール特価：632円（50％OFF）
ライザップごはん 決定版 おうちで簡単！
【ライザップ秘伝レシピ76品を初公開！】カロリーを気にせず糖質を減らすだけで、お腹いっぱい食べてもやせられる「低糖質食事法」。このストレスフリーで実践できる新時代のダイエットメソッドで考えられた「ライザップごはん」のレシピ76品を本邦初公開！○全レシピ 糖質量、タンパク質量、カロリー付き○RIZAP公認 低糖質レシピ集
■私の晩期がんを治した毎日の献立
セール特価：660円（50%OFF）
私の晩期がんを治した毎日の献立
食事で晩期がんに勝った患者さん実物レシピ！ 晩期がんに勝つため、患者さんが毎日必死で食べ続けてがん克服を実現させた本物のレシピを紹介。管理栄養士さんが頭で考えたレシピとはリアリティが違います。
■告知されたその日から始める 私の末期がんを治した毎日の献立
セール特価：660円（50%OFF）
告知されたその日から始める 私の末期がんを治した毎日の献立
大腸がん・乳がん・胃がん・肺がん・肝臓がん・食道がん・悪性リンパ腫……等々。末期がんに勝った驚異のレシピをご紹介！ 済陽式食事療法で完治後現在も好調な6名をレポートしました。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日18時現在のものです。
■１９時から作るごはん
セール特価：715円（50%OFF）
１９時から作るごはん
玄関あけて。冷蔵庫あけて。タイムテーブルを見ながら、30分以内にできるおうちメニュー。大きなキッチンも高い材料もいりません。必要なのは小さなやる気と30分。
■おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
セール特価：715円（50%OFF）
おくぞの流 簡単 激早 たっぷり野菜おかず２２９
正しい手抜きで調理時間が超短縮!!毎日の食卓にうれしいヘルシーてんこもり。手間なしムダなし。あっと驚きの野菜料理180品 乾物&ヘルシー食材を使ったウルトラ・アイデア料理39品 バナナとりんごのヘルシー・デザート10品 (3分以内でできる料理の一例)いんげんのごまあえ/かぼちゃのチーズ焼き/キャベツと厚あげのみそ炒め/グリーンアスパラガスのきんぴら/里いものごまマヨネーズ和え/セロリのからしあえ
■ライザップごはん 決定版 おうちで簡単！
セール特価：632円（50％OFF）
ライザップごはん 決定版 おうちで簡単！
【ライザップ秘伝レシピ76品を初公開！】カロリーを気にせず糖質を減らすだけで、お腹いっぱい食べてもやせられる「低糖質食事法」。このストレスフリーで実践できる新時代のダイエットメソッドで考えられた「ライザップごはん」のレシピ76品を本邦初公開！○全レシピ 糖質量、タンパク質量、カロリー付き○RIZAP公認 低糖質レシピ集
■私の晩期がんを治した毎日の献立
セール特価：660円（50%OFF）
私の晩期がんを治した毎日の献立
食事で晩期がんに勝った患者さん実物レシピ！ 晩期がんに勝つため、患者さんが毎日必死で食べ続けてがん克服を実現させた本物のレシピを紹介。管理栄養士さんが頭で考えたレシピとはリアリティが違います。
■告知されたその日から始める 私の末期がんを治した毎日の献立
セール特価：660円（50%OFF）
告知されたその日から始める 私の末期がんを治した毎日の献立
大腸がん・乳がん・胃がん・肺がん・肝臓がん・食道がん・悪性リンパ腫……等々。末期がんに勝った驚異のレシピをご紹介！ 済陽式食事療法で完治後現在も好調な6名をレポートしました。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日18時現在のものです。