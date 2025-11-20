2022年から休業している佐渡市のホテルを東京の企業が取得し、2年後をめどにリニューアルオープンすることになりました。



佐渡市の『両津やまきホテル』は両津港に近い国道沿いにあり最盛期には年間10億円の売り上げがありましたが、ウイルス禍の影響などにより2022年1月に営業を停止しました。



このたび金融や不動産・ホテル開発などを手掛ける東京の企業『ファンドクラウドホールディングス』が土地と建物を取得し、営業再開を目指すことになりました。先週、同社の取締役らが佐渡市役所を訪問し、渡辺市長に新しいホテルの計画を説明しました。



■ファンドクラウドホールディングス 佐藤慧士取締役

「地域資産が多い佐渡に注目していたが、建築費が国内で高騰する中であれだけの建物が残っていることが(取得を決めた)ポイント。」



新しいホテルは80室程度になる予定で、伝統芸能の『能』など日本らしさをイメージした内装にリニューアルします。宿泊以外のアミューズメントも充実させたいとしています。



■ファンドクラウドホールディングス 佐藤慧士取締役

「このホテル自体を目的地にしていただけるようなコンテンツを盛り沢山で運営していきたい。」



リニューアルオープンは、2027年ごろになる予定です。