米女子プロゴルフLPGAツアーは、今季最終戦となるCMEグループ・ツアー選手権を20日（日本時間21日）からフロリダ州のティブロンGCゴールドC（6734ヤード、パー72）で行う。優勝賞金は女子ゴルフ史上最高額となる400万ドル。参加する日本人選手もこれには様々な反応を見せている。

この大会は賞金総額1100万ドル（約17億3000万円）、優勝賞金400万ドル（約6億3000万円）という巨額がかかる。参戦する日本人選手は、中継する「WOWOW」の事前インタビューでそれぞれの思いを明かしている。

今季はすでに348万1138ドル（約5億4800万円）を稼ぎ、賞金ランキング3位につける山下美夢有（花王）は「全然、ほんま考えてなくて……」と笑った。続けて「賞金見た時はビックリしましたし、初めてこんなに高い賞金っていうのも思ったので。まあでも、とりあえず最終戦、ほんとに最後の試合なので、悔いがないように、いつも通りのプレーで上位で戦えるように頑張りたい」と口にしている。

同じく280万8236ドル（約4億4200万円）で4位の竹田麗央（ヤマエグループHD）は「そうですね……あまり考えてないんですけど」としばし笑顔で沈黙したのち「400万ドル……フフフ。貯金、します」と笑った。

2人はこの大会で優勝すると、今季の獲得賞金が日本円で10億円を超える。日本勢6人がメジャー2勝を含む7勝を挙げた歴史的シーズンの最後は、どのような結末を迎えるだろうか。



