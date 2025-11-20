先月、山形市の空き家で起こった火災からきょうで１か月です。

【写真を見る】住人のいない空き家から1人の遺体...現在も身元わからず 最近は人の出入りもなし（山形市）

この火災は、空き家で起こったにも関わらず焼け跡から１人の遺体が見つかっています。

現在も身元はわかっておらず、警察が捜査を進めています。

松浦亜実 記者「あちらに見えるのが先月火災があった現場です。誰も住んでいないはずの空き家から１人の遺体が見つかりました。そして、現場には現在も規制線が張られています」

この火災は、先月２０日午前４時２０分ごろ、山形市の土坂で発生したものです。

付近の住民から「空き家と小屋が燃えている」と消防に通報がありました。

火はおよそ３時間半後の午前７時４０分ごろに消し止められましたが、木造平屋建ての住宅が全焼したということです。

■当初、ケガ人はいないとみられるも...

現場は、住人のいない空き家ということから当初、けが人はいないとみられていました。

しかしその後、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。

身元不明の男性遺体で、死因は焼死でした。

遺体は、住宅南側の和室で発見されたということです。



近くの人「とにかく人の気配はない。単なる空き家だった。私も時々ジョギングをするが、火の気がないところなのでたぶんみんなびっくりしたと思います」

■電機は通っておらず...

警察によりますとこの住宅は、数年前から空き家となっていて、電気は通っていなかったということです。

近くに住む人などによると、最近は人の出入りもなかったといいます。

住宅の焼け方が激しいことなどから、現在も出火原因と遺体の身元はわかっておらず、警察は原因や身元の捜査を進めるとともに、男性が見つかった経緯についても調べを進めています。