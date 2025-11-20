急に冷え込んできた今まさに欲しいあったかグッズも値引きです。鹿児島市の大手スーパーでブラックフライデーセールが始まり早くも年末商戦がスタートしました。物価高のなか冷え込んだ消費マインドは和らぐのでしょうか？



（山下香織キャスター）

「きょうからイオングループのブラックフライデーセールが始まりました。ブラックの箱に入った芋やタマネギ、価格の末尾も96（クロ）です」





県内のイオン、マックスバリュ合わせて１７店舗で始まったブラックフライデーセール。アメリカで感謝祭の翌日に行われる大規模なセールに倣って日本でも広がりました。イオンでは今年で10回目の開催ということで、ステーキ肉や冷凍ズワイガニ、サーモンのお寿司などを1000円均一で販売。「ブラック」にちなみ用意した黒豚と黒毛和牛のハンバーグは1個96円です。（お客さん）「（Qお肉買われていますね）お鍋しようかなと思って。普段は高くなっているなと思うけどきょうは日頃より安くなっている」（お客さん）「調べてきました。そろそろやるよな～と思って。今物がいろいろ高いのですごく助かります」「子どもが4人いて食費がかかるのですごくありがたい」こちらの女性が購入したのは半額になった羽毛布団。（お客さん）「半額なのでびっくり。（布団を）捨てた後で来客があることになって買わないといけなくなってえーと思ったけど助かりました4枚で約8万円もお得に買えたことに。普段値引きされる機会の少ないブラックフォーマルも半額から2割引きになっています。さらにこんなものも…（山下香織キャスター）「ランドセルが全て10％引きになっています。さらに去年以前のモデルなら30％オフから半額に。数万円単位で安く買えそうです」前日に孫とランドセルを選びに来たという女性は。（お客さん）「水筒とかお弁当箱とか。きょうのほうがお買い得になると言われたので。（きのう）孫が選んできょう改めて（買いに来た）」（イオン九州鹿児島西営業部・杉野康盛部長）「物流、人件費とか様々高騰もあるが弊社の中で生産性を上げる働き方とか効率も含めそれを価格に反映していこうと思っている/3218家計応援生活応援という形に繋がればと思う」イオン九州のブラックフライデーセールは今月末までです。