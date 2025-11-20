乃木坂46久保史緒里が尊敬する先輩・生田絵梨花と思い出の地でロケ！“これまで”と“これから”を語り合う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月22日23時からNHK総合で『Venue101 』#103が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

石川晟也「オカンの LINE」

&TEAM「Back to Life」

乃木坂46「ビリヤニ」

MAZZEL「Only You」

※アーティスト名五十音順

■乃木坂46卒久保史緒里が“TV音楽番組 ラスト出演”

今回の乃木坂46は『Venue101』のスペシャル企画！およ9年間在籍したグループから、まもなく卒業を迎える久保史緒里と、その久保が最も尊敬する先輩という番組MCの生田絵梨花のふたりによる、思い出の地を訪ねるロケが実現した。

今回ふたりが訪れたのは、グループの思い出が詰まったレッスン室。ここは、歴代の楽曲の“選抜メンバーやフォーメーション発表”から、“ライブや紅白歌合戦に向けたリハーサル”が行われ、メンバーの様々な記憶が色濃く残る場所。卒業まであと1週間というタイミングで、乃木坂 46での“これまで”と、ソロ活動という“これから”を、ふたりが語り合う姿は必見だ。

スタジオパフォーマンスでは、久保が参加する最後のシングル「ビリヤニ」を番組初出演となる6期生とともに届ける。今回の『Venue101』が“TV音楽番組 ラスト出演”となる久保の姿をお見逃しなく。

■&TEAMの韓国デビュー裏話に迫る

4月に発表した3rdシングル「Go in Blind（月狼)）」が日本でミリオンを達成。先日、発表会見も行われた『第76回 NHK紅白歌合戦』に初出場が決定するなど、いま話題の日本発9人組グローバルグループ&TEAM。

そんな彼らが今回 『Venue101 』で披露するのは、韓国デビューを果たしたミニアルバムのタイトル曲「Back to Life」。このアルバムが韓国でミリオンを記録し、日本のアーティスト史上初となる“日韓ミリオン”を達成した。

番組では、この韓国デビューの裏側に注目。生放送で、いったいどんなエピソードが飛び出すのか、注目だ。

■霜降り明星・せいやが歌手デビュー

霜降り明星のせいやが、本名“石川晟也”でアーティストデビュー。かねてよりバラエティ番組で歌唱するたびに、「いい声すぎる！」とその歌声に注目が集まり、2020年にはカバー歌唱動画を多数投稿。その総再生数は2,000万を超えるなど、大きな話題になった。そして先月、自ら作詞をしたオリジナル楽曲「オカンの LINE」で歌手デビュー。

今回『Venue101』では、アーティストデビューに至るまでのいきさつや、作詞のこだわりについて、MC・濱家隆一を中心に根掘り葉掘り聞く。

■MAZZELはNAOYA主演ドラマの主題歌をパフォーマンス

2022年の11月22日にデビューを発表し、それから3年が経った8人組ボーイズグループMAZZEL。今やメンバーそれぞれがドラマや映画にも出演するなど、その活躍の場を広げ成長を続けている。

今回は、メンバーNAOYAがW主演を務めるドラマの主題歌であり、恋愛の不安や切なさをエモーショナルに表現したミディアムバラード「Only You」を披露。

初めてのTV音楽番組出演だった『Venue101』（2023年4月15日放送回）から比べ、一段と大人になった 8 人が、生放送で雰囲気たっぷりにパフォーマンスする。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#103

11/22（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

