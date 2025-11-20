5人組アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太さんが、グループを脱退することを発表しました。

【映像】本人コメント「一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと」

所属事務所の公式サイトによると、草間さんは20日に東京簡易裁判所から略式命令（罰金10万円）を受けたということです。

また今後の活動について、本人と深く話し合った結果「Aぇ! group」を脱退することになったということです。草間さんは、引き続き、事務所に所属しながら、タレント活動を続けていくということです。

そして、草間さん本人もコメントを発表しています。全文を紹介します。

「応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ。この度は、このような事態になってしまい、ご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません。今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました。応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」

「1年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。草間リチャード敬太」

