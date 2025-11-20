

大阪12月限

日経225先物 49920 +1280 （+2.63％）

TOPIX先物 3312.5 +63.5 （+1.95％）



日経225先物（12月限）は前日比1280円高の4万9920円で取引を終了。寄り付きは4万9990円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9280円）を大きく上回る形からギャップアップで始まった。寄り付き直後につけた4万9980円を安値にロングが強まり、5万円回復から現物の寄り付き直後には5万0620円まで急伸した。その後は利益確定に伴うロング解消のほか、戻り待ち狙いのショートが意識され、前場終盤にかけて5万0100円～5万0200円辺りでの推移となった。



後場の取引開始直前に5万0300円をつけたものの、やや上値の重さが意識されると一気に4万9680円まで上げ幅を縮めた。ただ、終盤にかけては4万9800円～5万0080円処での底堅さがみられていた。



米国市場では取引終了後にエヌビディア が発表した決算が予想を上回ったことがポジティブ視された。日経225先物は足もとの調整でボリンジャーバンドの-1σ（4万8960円）まで下げてきたこともあり、同社の決算評価を契機としたリバウンドは想定されていた。ただし、18日の急落局面でロングを解消していたこともあり、予想以上にロングが集中する形になった。



寄り付き後は一気に5万円台を回復し、18日の下落分を埋める上昇になったため、レバレッジ型EITなどのヘッジ対応のロングも意識させた。朝方の急伸後に上げ幅を縮めたが、前場は25日移動平均線（5万0150円）を上回っての推移を継続。後場に入り同線を割り込んだことで、短期筋のロングを解消する動きに向かわせたようであり、終値での5万円台回復とはならなかった。



もっとも、18日の急落分を寄り付きの早い段階で上回り、4ケタの上昇で終えているため、需給状況は一気に改善してきた。-1σと25日線によるレンジが意識される形になるが、ナイトセッションで25日線は5万0200円辺りに上昇してくる。米国市場でエヌビディアの決算評価が他の半導体・AI（人工知能）関連株に波及するようだと、東京市場で改めてこれを評価する動きが期待され、25日線突破を狙ったロングを誘いそうだ。



一方で、エヌビディアは時間外取引で5％あまり上昇していたため、これを上回るインパクトをみせないと、材料出尽くし感から5万円辺りでは戻り待ち狙いのショートに向かわせる展開も想定しておきたい。足もとで値幅の出やすい状況が続いているが、東証プライムの売買高は24億株台での推移が続いている。明確にポジションを傾けている動きというよりは、リバランスの商いで振らされているようである。



先物市場でもスキャルピング中心の商いのなかで、レバレッジ型ETFのヘッジ対応の動きに大きく振らされている面もある。25日線を明確に上抜けてこないと、再び下へのバイアスが強まる可能性もあろう。



NT倍率は先物中心限月で15.07倍に上昇した。半導体・AI関連株への資金集中が再燃するなか、NTロングに振れる形になった。一時15.21倍まで上昇しており、25日線（15.22倍）を捉えてきたが、同線が抵抗となる形で一巡感が意識されたようだ。-1σ（15.00倍）と25日線とのレンジを意識しつつも、-1σに接近する局面では-2σ（14.78倍）が射程に入る可能性があり、押し目でのNTロングの組成は難しい。



手口面（12月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万8101枚、ソシエテジェネラル証券が1万3536枚、サスケハナ・ホンコンが4895枚、SBI証券が3892枚、バークレイズ証券が3687枚、JPモルガン証券が3388枚、モルガンMUFG証券が2478枚、ゴールドマン証券が2258枚、日産証券が1872枚、野村証券が1839枚だった。



TOPIX先物はABNクリアリン証券が3万3679枚、ソシエテジェネラル証券が2万3031枚、バークレイズ証券が7368枚、モルガンMUFG証券が5013枚、JPモルガン証券が4779枚、ゴールドマン証券が3901枚、シティグループ証券が3026枚、サスケハナ・ホンコンが2875枚、ドイツ証券が2415枚、BNPパリバ証券が1471枚だった。



株探ニュース

