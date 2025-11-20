　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万9640円と急落。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては183.94円安。出来高は2758枚となっている。

　TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.57ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49640　　　　　-280　　　　2758
日経225mini 　　　　　　 49635　　　　　-285　　　 43126
TOPIX先物 　　　　　　　　3296　　　　 -16.5　　　　3403
JPX日経400先物　　　　　 29715　　　　　-200　　　　 150
グロース指数先物　　　　　 673　　　　　　-2　　　　 140
東証REIT指数先物　　売買不成立

