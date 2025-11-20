日経225先物：20日19時＝280円安、4万9640円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万9640円と急落。日経平均株価の現物終値4万9823.94円に対しては183.94円安。出来高は2758枚となっている。
TOPIX先物期近は3296ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49640 -280 2758
日経225mini 49635 -285 43126
TOPIX先物 3296 -16.5 3403
JPX日経400先物 29715 -200 150
グロース指数先物 673 -2 140
東証REIT指数先物 売買不成立
