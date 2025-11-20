博多ラーメンの代表格「一風堂」が、来月、鹿児島市に初めてオープンします。場所は、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島とイオンモール鹿児島。ここでしか味わえない限定メニューも登場です。



福岡市発祥でことし創業40周年、国内外合わせて約300店舗を展開する豚骨ラーメン店「一風堂」。まろやかでなめらかな豚骨スープに、さくっと歯切れのよい細麺が特徴です。





その人気の博多ラーメン店が来月、鹿児島に初めて進出。しかも、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島とイオンモール鹿児島に2店舗オープンします！（一風堂広報・小栗歩実さん）「（鹿児島は）豚骨でないラーメンも人気。混ぜそばのような商品も人気のエリアと認識している。その中で博多らしいラーメンという文化はまだまだ出て行けるのかなと思い、今回、一風堂の博多ラーメンを携えて鹿児島に行きたいと思った」アミュプラザ鹿児島店では限定メニューも登場。一風堂のまろやかな豚骨スープに、県産の麦味噌や醤油を合わせて香味油で仕上げた、その名も「鹿児島黒とんこつ」です。麺は特製の中太麺で、香ばしく炙った県産の黒豚チャーシューがトッピングされています。一方、イオンモール鹿児島では、全国数店舗でしか扱っていないお子さまメニューが3種類登場！大人に分けてもらうのではなく、自分で選んだものをひとりで食べたい子どもにおすすめです。（一風堂広報・小栗歩実さん）「地域性として、福岡出身や一風堂のある地域出身や住んだことがあるお客様もいっぱいいると思う。一風堂のことをまだ知らないお客様にも知っていただくような機会にもなる。そういった出会いを期待している」アミュプラザ鹿児島店は来月5日、イオンモール鹿児島店は来月20日にオープンします。