においなどを頼りに、事件の捜査に協力したり、行方不明者などを探す「警察犬」。20日、岐阜県で嘱託警察犬の審査会が開かれました。



一般的なシェパードなどに混じって登場したのは、小型犬・ミニチュアシュナウザーの「ノエル」ちゃんです。



少し臆病で怖がりということですが、審査が始まるとにおいをかぎ分け、周囲をキョロキョロと見渡します。しばらくすると、見事に課題である遺留品の布を発見しました。





指導手の林さん：「今日はもう一安心です。100点あげてもいいくらいです。お利口お利口、よし」さらに、柴犬の「つぶ」ちゃんも初挑戦。鋭い嗅覚はもちろん、任務に集中する力も重要な要素ですが、初めての場所で少しそわそわ…。それでも、見事に遺留品にたどり着きました。指導手の所さん：「スイッチが入るのに時間がかかりました。あくびしとる場合じゃないよ。いつもはもうちょっとぐいぐいいくんですけど…頑張ったよね！」岐阜県警には県警直轄の警察犬はおらず、今回の2頭のような民間施設で訓練した「嘱託警察犬」を採用し、2024年も行方不明者の捜索など123件に出動しました。審査会の結果は後日発表され、合格すれば1年間、警察犬として活動する予定です。