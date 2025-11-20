セールでさまざまなモノがお得に手に入る、ブラックフライデーの季節がやってきました。こういう機会にこそ注目したいのが、体の不調や日ごろの疲れをケアしてくれる健康サポートグッズです。「普段は体調管理を後回しにしがち」という人も、お買い得ないまこそ便利なグッズでQoLを高めてみてはいかがでしょうか？

人気製品を多数ラインナップする老舗医療機器メーカー・チュアンヌの腰サポーター「チュアンヌ ロンバファースト」が、Amazonブラックフライデーで30%オフのセールに。日ごろの姿勢改善に挑戦する絶好のチャンスです！

チュアンヌ ロンバファーストをAmazonでチェック！ チュアンヌ ロンバファーストをAmazonでチェック！

上位モデルに近い使い勝手でよりリーズナブルなサポーター

↑チュアンヌ ロンバファースト。

現代人が避けて通れない不調の代表的なものといえば、「腰痛」や「肩こり」ですが、大きな原因のひとつとされているのが「姿勢の悪さ」。立っているときや座っているときの姿勢を改善することで、緩和や予防が期待できます。

そんな姿勢の悪さに由来する腰痛や肩こりに悩む人におすすめなのが、フランスで創業150年の歴史をもつ老舗医療機器メーカー、チュアンヌの腰サポーター「ロンバファースト」。医療現場でも使用される、軽量・薄型のスタンダードモデルです。

↑軽量素材を使用しつつ、背面には反発性のあるスチールバックプレートを採用することで、腰や背骨をしっかりガード。

立ち・座り、どちらの姿勢でも快適さが変わらない、人間工学に基づいたデザインを採用。耐久性と伸縮性に優れる素材ながら、背面部分には反発性のあるスチール（金属）バックプレートを用意しており、背骨をしっかりと支えつつ正しい位置に導きます。蒸れにくく乾きやすいため、日ごろの手入れも簡単です。

上位モデルには素材が異なる「ロンバスキンV3」がラインナップされていますが、ほぼ2分の1の価格差で使い勝手そのものは大きく変わらないのが本製品の大きなメリット。日常の腰痛はもちろん、家事やデスクワークによる腰への負担を軽減したい方、脊柱管狭窄症などの痛みに悩んでいる方にも、購入しやすいサポーターとしておすすめです。

そんなチュアンヌ ロンバファーストですが、通常価格8260円のところ、Amazonブラックフライデーで30％オフの5782円で販売。1万円切りで健康に投資できる便利グッズとして、購入を検討してみてはいかがでしょうか？

【商品情報・スペック】

チュアンヌ

チュアンヌ ロンバファースト

セール価格（税込）：8260円→5782円（30％オフ）

●サイズ

・サイズ1：ウエスト60〜80センチ

・サイズ2：ウエスト75〜95センチ

・サイズ3：ウエスト90〜110センチ

・サイズ4：ウエスト105〜125センチ

※背部の高さは全サイズとも26センチです。

●色

ブラック

