冬でも着られる「裏起毛ブラウス」→【ハニーズ】に売ってた！（歓喜）

冬のお出かけの強い味方になりそうな商品を【ハニーズ】で発見！ 今回は、“ハニぽか”シリーズの人気商品で、公式オンラインストアによると「シリーズ累計販売48万枚突破」しているという「裏起毛ブラウス」をご紹介。「柔らかなジョーゼット素材に、裏起毛であたたかくソフトな肌触りの裏地」（公式オンラインストアより）が付いているのが特徴。ボウタイデザインやラッフルフリルデザインなど、上品に着こなせてオンにもオフにも活躍しそうな注目のアイテムがラインナップ。

体型カバーも◎ オンオフ使えるプリーツブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地プリーツブラウス」\2,980（税込）

フロントに施した繊細なプリーツデザインが特徴。歩くたびにヒラヒラ揺れて優美な雰囲気を演出してくれそうです。きれい見えを狙えるブラウスは、お仕事やセレモニーシーンにも重宝しそう。公式オンラインストアで「ゆったり幅と腰にかかる丈感の、体のラインを拾わないシルエット」と紹介されているように、体型カバーしながらおしゃれを楽しめそうなのも嬉しいところ。

サッと着てサマになるボウタイブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地ボウタイブラウス」\2,980（税込）

流れるようなドレープが上品な華やかさを演出。結び直さずに、サラッと着てサマになりそうなボウタイブラウスは、おしゃれが苦手な人の強い味方になりそう。キラッと光るシルバーカラーのボタンもさりげないポイントに。アイボリーやネイビーというベーシックカラーに加え、クラシカルな千鳥柄やスモーキーなブルーなども揃う全6色展開。

ラッフルフリルが映えてエレガントな着こなしに

【ハニーズ】「あったか裏地ラッフルブラウス」\2,980（税込）

ラッフルフリルがエレガントなムードを演出。顔まわりがパッと華やかになり、アクセサリーなしでもおしゃれな雰囲気に。ラッフルフリルがアクセントになるので、ジャケットやカーディガンとの相性も良さそう。キリッとハンサムなスタンドカラーが甘さをセーブし、大人っぽい印象も与えてくれそうです。

フェミニンムードたっぷりなシャーリングブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地ハイネック」\2,980（税込）

衿ぐりと袖口のゴムシャーリングがフェミニンな雰囲気を演出。ハイネックデザインが上品なブラウスは、首元の寒さ対策もバッチリできそう。タックインもアウトもサマ見えしそうで、幅広いボトムスに合わせやすそうなので、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。

writer：mana.i