JAM Project 25周年記念ライブツアー「FINAL COUNTDOWN」開幕 横浜公演ではディスコグラフィー展決定
アニソンスーパーユニット・JAM Project（影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、福山芳樹）の活動25周年記念ライブツアー『JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN』が、11月15・16日に大阪・Brillia HALL箕面（箕面市立文化芸能劇場）で開幕した。
【ライブ写真6点】ファンもメンバーも一体化！大阪公演フォト
5年前の2020年に開催予定だった設立20周年の全国ツアーは、コロナ禍で全公演中止（無観客配信ライブは開催）となったため、周年を待ち侘びたファンの歓喜の声に迎えられ、ステージに現れた5人。ライブタイトルチューンの「FINAL COUNTDOWN」のスタートから出し惜しみすることなく、歴代の鉄板曲を奏で、7曲にも及ぶスタートダッシュで会場には熱気が充満した。
四半世紀の活動を支えたロングシリーズの『牙狼』『スパーロボット大戦』の主題歌から、今秋リリースされたばかりの新曲も含めて披露。また、長年、JAM Projectの活動をフォローし続けてきた、第一興商「カラオケDAM」で実施された25周年記念の投票ランキングの上位曲をつないだスペシャルなメドレーも展開していった。
ファンへの感謝の気持ちを込めた楽曲のほか、11月12日にCDが発売されたばかりの最新曲で、アニメ『ワンパンマン』第３期OP主題歌として、また、BABYMETALとのfeat楽曲としても話題沸騰中の「Get No Satisfied !」をJAM Project ver.で披露。こぶしを振り上げ、全身で楽曲を盛り上げるファンとJAM Projectメンバーはまさに一心同体。リーダーの影山ヒロノブは「言葉が一つしか出ない‥最高！ 俺たちのファンは宇宙一です！」と叫んだ。
渾身のライブのアンコールでは日替わり楽曲もあり、最後の最後まで驚愕と歓喜に満ちあふれる空間となり、大阪公演２Daysは満員御礼で終了した。
今年年始に発表した25周年のテーマ「FINAL COUNTDOWN」は、“決勝戦”となるこの11月のライブの成功に賭けるJAM Projectの意気込みを示す言葉。11月29・30日には、神奈川・横浜BUNTAIで2Days公演が行われる。
横浜公演当日は、世界中にファンを持つJAM Projectならではの試みとして「ARIGATO TOMODACHI PROJECT」と題したインバウンドツアーを実施する。さらに、会場のグッズ・CD販売エリアでは、25年間の活動で発売してきた音楽商品の数々を並べた「ディスコグラフィー展」の併設オープンも発表となった。ライブのみならず、グッズ販売、CD販売、25周年を記念したスペシャル展示など、さまざまに楽しめる公演のチケットは残席わずかとなっている。
■『JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN』
11月15日（土）：大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面（箕面市立文化芸能劇場）※終了
11月16日（日）：大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面（箕面市立文化芸能劇場）※終了
11月29日（土）：神奈川・横浜BUNTAI
11月30日（日）：神奈川・横浜BUNTAI
