【動画：『猫嫌いのパパ』→猫を迎えて１年後…想像もしなかった『まさかの光景』】

猫嫌いのパパが猫を飼ったら…

TikTokアカウント「Hijo（@hijooooo18）」では、猫の「テオ」ちゃんとご家族のやりとりが更新されています。

実は投稿主さんのお父様、元々猫が嫌いだったのだそう。そんな中、家族がどうにか説得して家族にお迎えされたテオちゃん。ふたりの関係に一抹の不安はあったものの、1年が経過した現在の姿を見てみると……

すごい可愛がり方してる！！猫が嫌いだったはずのお父さんは、なんとテオちゃんのことを溺愛！ただ可愛がり方がまるで孫を可愛がっているおじいちゃんのようだとか（笑）

テオちゃんを抱っこして高い高いしてみたり、時には抱き上げたままくるくると回ってあげたり……まさに、人間の赤ちゃんが喜びそうな遊びばかり！もしかすると、投稿主さんが小さい頃もこうして遊んであげていたのかも？

一緒に過ごすことの多いパパと猫

そんな孫のような可愛がり方をするお父さんに、テオちゃんの反応はというと……

とっても不思議そうな顔！！「これ、遊んでくれてるの？」「何？」というような表情でお父さんを見つめ返していたようです。

そんなテオちゃんとお父さん、普段からとっても仲良しだといい、お父さんにブラッシングしてもらうのがテオちゃんにとっても至福のひと時なのだそう♡

想像しなかった姿にほっこり♡

元々猫嫌いだったお父さんの想像もしなかった溺愛姿には、 TikTokユーザーもほっこり♡

投稿は記事執筆時点で199万回を超え、「どちらも可愛すぎる♡」「最後の猫の顔じわるw」「愛し方が孫なのよwww」といった声がたくさん寄せられました！

TikTokアカウント「Hijo」では、今回ご紹介したテオちゃんとお父さんの可愛らしく微笑ましいやりとりが投稿されています。ぜひ他の日の投稿もご覧ください！

テオちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

