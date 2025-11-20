飼い主さんが気づかない間に、スマートフォンを操作していた猫さん。あとから確認してみると、可愛らしい姿が残されていたのだとか。動画は12.4万回以上も再生され、「戸惑ってる感じがまた可愛いです」「肉球反応しちゃいますよね」とのコメントが集まっています。

【動画：知らないうちに記録されていた『愛猫の自撮り』→見てみると…】

スマートフォンに残されていた自撮り姿

TikTokアカウント「Ryan」さまに登場したRyanくん。飼い主さんが見ていない隙にスマートフォンに触っていたらしく、自撮り姿が動画に残されていたのだとか。Ryanくんは、動画撮影モードになっているとはもちろん気づいていないよう。

スマートフォンの画面をじっと見つめていることから、画面に自分の姿が表示されているのでしょうか。どうしたらいいのか、どうなっているのかわからないのか、戸惑っている様子だったのだそう。

どうしたらいいのかわからない

Ryanくんは飼い主さんに助けを求めたいのか、部屋をきょろきょろと見回していたのだとか。飼い主さんが近くにいないことがわかると、再びスマートフォンを凝視し始めたとのこと。

飼い主さんは、猫の肉球でもスマートフォン操作が可能だということを知らなかったとのことで、スマートフォンを置いておくときは、必ず画面をロックするようにしようと思ったとのことです。

お風呂好きなRyanくん

Ryanくんは、水で体が濡れることが苦手な子が多い猫の中では珍しく、お風呂に入るのが好きなのだとか。飼い主さんによくお風呂で体をキレイに洗ってもらっているとのこと。

湯船に浸かるのも好きなのだそうで、入れてあげると、ひとりゆっくりと楽しんでいるのだそう。飼い主さんは、猫なのに長湯なの？不思議に思っているよう。

自撮りをするRyanくんの姿は、TikTokで12.4万回以上も再生され、「「え～どうすんのよコレ～」って思ってそう笑」「自撮りできる猫って、時代の最先端やな」「戸惑ってる感じがまた可愛いです」「「あーやべ、どーすんだこれ。主いないよな？まー良いか、知らねーふりしとくか」と申しております」「こんなの写ってたら可愛くて悶える」「可愛くうつってますよ!」「可愛すぎ！上手いやん！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「Ryan」さまには、お風呂好きなRyanくんがバスタイムを楽しむ様子や自撮り姿など、バリエーション豊かな動画がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Ryan」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。