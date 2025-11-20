「アメイジング・スパイダーマン」（2012年）で主人公ピーター・パーカー/スパイダーマンを演じた俳優アンドリュー・ガーフィールド（42）は、恋愛について公にしないと決めているそうだ。「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」などで知られるモニカ・バルバロとの交際が噂されているアンドリューだが、プライベートを明かさないように意識しているという。



【写真】お相手のモニカ・バルバロ 熱愛報道の真実は！

「ヴァニティ・フェア」誌にアンドリューは「自分のプライベートな世界への侵害のように感じるんだ」と告白。「いつかは和らぐかと思っていたけど、驚くことにまったくそんなことはない」と変わらぬ状況にあきれていた。



アンドリューはChatGPTで知られるOpenAI社のサム・アルトマンCEOを演じるルカ・グァダニーノが監督新作映画「Artificial」で、モニカと共演している。映画はOpenAIのCEOから突然解任されたアルトマン氏を描いた作品。モニカはアルトマン氏を解任した取締役会メンバーのひとりであるミラ・ムラティCTOを演じている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）