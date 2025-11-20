リムル様をイメージした限定油そばも！歌志軒×転スラ「ハーベストフェスティバル」

名古屋市を中心に全国展開する油そば専門店『歌志軒』（かじけん）が、創業15周年を記念して、人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボレーションキャンペーン「ハーベストフェスティバル」を開催します。

リムル様をイメージした限定油そばの提供や、進化する特典システムなど、ファン心をくすぐるコンテンツが満載です。

歌志軒×転スラ「ハーベストフェスティバル」

開催期間：2025年12月1日（月）〜12月29日（月）

対象店舗：全国の歌志軒店舗（一部除く）、公式通販サイト、デリバリー

創業15周年という節目の年に、歌志軒と『転生したらスライムだった件』の豪華コラボが実現しました。「ハーベストフェスティバル」と題された本キャンペーンでは、店頭、通販、デリバリーの各チャネルで特典グッズや豪華賞品が手に入るチャンスが用意されています。

豚骨風味の限定メニュー「リムル様の至福の一杯」

商品名：リムル様の至福の一杯（1,200円 税込）

店頭では、アニメの世界観をインスパイアした特製油そばが登場します。リムル様も満足すること間違いなしの濃厚な豚骨風味が特徴で、この期間しか味わえない特別な一杯です。（※店頭限定）

食べて進化！ 特典グッズ＆「テンペスト丼」を狙え

キャンペーンの醍醐味は、リムル様のように「進化」していく特典システムです。

【店頭】

コラボメニューまたは油そば＋トッピングの購入で「応募券」をゲット。スタンプを5個集めるごとにランクが上がり、「捕食者」→「暴食者」→「暴食之王」へと進化。進化形態をクリアした方全員に、描き下ろしコラボオリジナル色紙がプレゼントされます。

【通販・デリバリー】

通販では「コラボ限定油そば2食セット」の購入で、デリバリーでは注文金額に応じて、それぞれ限定グッズや応募券が付与されます。

集めた応募券でエントリーすると、抽選で88名様に特製「テンペスト丼」が当たるチャンスも！

創業祭で「油そば」が一杯600円に！

コラボ期間中の12月15日（月）には、歌志軒の「大創業祭」も実施されます。この日は、油そばの並・大サイズ（通常850円）が、なんと一杯600円（税込）で提供されます。12月12日（金）のポイント2倍デーと合わせて、お得に油そばを楽しむ絶好の機会です。

油そばを食べてリムル様と共に進化を目指す、歌志軒「ハーベストフェスティバル」の紹介でした。

