高知県梼原町を拠点に活動している四国唯一の茅葺き職人が、このほど国内有数の博物館で葺き替えの実演に挑みました。40年以上の職人人生の中でも初めてとなる男性の挑戦を追いました。



子どもから大人まで。そして外国人たちも向ける注目のまなざし。

多くの人たちの視線に先にあるのが・・・茅葺き屋根です。



高知から遠く離れた兵庫県の博物館で、作業の実演がおこなわれていました。

大勢の人に見守られる中で指揮をとっていたのは、梼原町を拠点に40年以上活動している四国唯一の茅葺き職人の棟梁です。





■茅葺き職人 川上義範さん「梼原の伝統文化をこういうところで展示をさせてもらう。作ってくれと言ってもらえる。こういう全ての事がね、恵まれた環境ですし。これまで以上にせないかんという責任はあると思いますよ」梼原の茅葺き屋根を後世につなげたい。奮闘する男性の新たな挑戦を追いました。日本有数の港町、兵庫県神戸市。この場所にあるのが日本で唯一の大工道具専門の博物館、竹中大工道具館です。川上義範さん（78）。梼原町で昔ながらの技法を受け継ぐ四国で唯一の茅葺き職人です。2025年10月、道具館で開催される企画展のメーンとして梼原の茅葺き屋根が展示される事になりました。企画展の前日、川上さんは弟子や仲間たちと作業をすすめていました。長い職人生活の中でも博物館で茅葺きを披露するのは初めてと話す川上さん。多くの人に茅葺き屋根を見てもらえるまたとない機会と意気込んでいました。■川上さん「初めての経験なんですよ。だから私も説明しながら。先生（学芸員）と相談しながらね。これが梼原の葺き方か。ちょっとうち（の地域）と違うね、とかうちと一緒やね、とかわかるように（したい）」時代の変化で全国的に少なくなった伝統の茅葺き屋根を守りたいと40年以上に渡り活動してきた川上さん。これまでに国や県などが指定する文化財の茅葺き屋根の修復や葺き替えに携わってきました。県内だけでなく中四国や関東にも向かいこれまでに約100棟の修復や葺き替えを続けてきました。川上さんは今回の展示で披露する茅葺き屋根にある工夫をしていました。■川上さん「1番目が軒付け（葺き始め）、2番目が化粧付け、3番目にイチワ付け・・・」茅葺き屋根ができあがるまでの過程を見てもらおうと、屋根の一部に、作業の工程を立体的に見せるスペースを作りました。■川上さん「説明してくれというのであれば私の方で説明をさしてもらいますし、楽しみです。楽しみにしといてください」訪れた人たちに少しでも茅葺き屋根の魅力を知ってもらいたい。翌日からの本番に向け、川上さんたちは閉館後も黙々と作業をしていました。迎えた企画展初日。仕上げとなる棟づくりの作業は来館者が見守る中、実演でおこないます。■川上さん「多少不安はありますけどね。まぁ何とかいけると思います」午前10時。開館と同時に多くの人が入ってきました。入口のすぐ近くに組まれた川上さんの茅葺き屋根。普段見る事のできない間近での作業風景や川上さんが用意した仕組みを見せる部分などに多くの人たちが足を止めて見入っていました。■来場者「屋根を葺いている現場っていうのはなかなか見る事ができなくて、こんなに近くで見られるというのはすごく面白い」■外国人男性「このような伝統の技法が日本に残り続けている事に驚いた」■外国人女性「きめ細やかな工法や屋根のディティールなど本当に興味深い」作業も最後に差し掛かってきました。川上さんが守り続けているカヤとワラのみで仕上げる棟づくりの技法です。「タブサ」と呼ばれるカヤとワラの束を屋根の一番上に葺き、梼原伝統の茅葺き屋根が仕上がりました。母親と一緒に訪れていた近くに住む小学生・按田凌介くん（10）。モノづくりに興味があるということで、初めて見る茅葺き屋根に興味深々の様子です。■按田凌介くん「昔（から）の人が作ってったって初めて知った。昔の人の技術がこんなにすごかったんだって思った」川上さんに聞いてみたいと話しかけたところー■川上さん「展示している（ハサミ）あれだったら手頃。やってみいよ」凌介くん、急遽お手伝いをする事に。挑戦したのは茅葺き屋根のカヤを専用のハサミで剪定する作業です。川上さんは後ろから手を添え、声をかけながら一緒に作業します。■凌介くん「重たいけど意外と楽しい。面白い」職人の技に触れる貴重な体験になったようです。■凌介くん「夢の中に入れときたい。」■川上さん「ちょうど私が茅葺きを始めたのはこの子くらいかな。この屋根に上がっていたんですがね。まぁ本当に私の子どもの頃の再現かなというような気がしています」この後、会場にいたほかの子どもたちや家族なども一緒に参加して茅葺き屋根の最後の仕上げをおこないました。その光景は川上さんが幼いころにあった地域の住民たちが協力して屋根のふき替えをおこなう「結い」と呼ばれる営みそのものだといいます。■川上さん「都会の中でこういう事が体験できるのか。またこういう子どもさんがね、来てくれるのかということが本当にね稀に見るこれ以上ない。光栄です。今日は本当にいい思い出というか、未来に向かって第一歩かなと本当にそういうような気がしています。新しい時代の幕開けにね、なってくれればいいなと思っているんですけどね」竹中大工道具館によると開催初日のこの日は約350人が来館。また19日までに6500人ほどが訪れ、梼原伝統の茅葺き屋根に触れました。幼い子どもたちにも茅葺きの魅力を伝える事ができた川上さんは、充実感とともにすでに次を見据えています。■川上さん「梼原の伝統文化をこういうところで展示をさせてもらう。作ってくれと言ってもらえる。こういう全ての事がね、恵まれた環境ですし。これから先はますます守っていかないかん。大事にせないかん。大切にせないかん。この大いな使命感というのはねものすごいものをいただいたかなというように感じています。これまで以上にせないかんという責任はあると思いますよ」＊企画展「植物×匠」兵庫県神戸市・竹中大工道具館10月11日～12月14日まで