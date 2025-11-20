介護保険サービスを使う６５歳以上の高齢者のうち、自己負担を２割とする人の対象を拡大する議論を巡り、厚生労働省は２０日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、金融資産を考慮し、預貯金額が一定額未満の人については現行の１割負担を維持する案を示した。

所得に加え、預貯金なども加味して高齢者の支払い能力を判断する。

現在の利用者負担は原則１割で、年金を含めて一定の所得がある人（単身で年収２８０万円以上など）は２割、所得が現役世代並み（同３４０万円以上など）の人は３割負担となる。

厚労省案では、２割負担となる所得基準を引き下げて対象者を増やす一方、新たに加わる人については、預貯金が十分にない場合は１割負担のままとする。サービスの利用控えを防ぐ狙いがある。

具体的な所得基準や、預貯金の額などは今後、検討を進める。厚労省は２０２７年度の制度改正に向け、年末までに方向性をまとめたい考えだ。預金通帳などのコピーを市区町村に提出する方法などが想定されるが、自治体の事務負担が増えるといった課題もある。

この案とは別に、経過措置として負担額に一定の上限を設ける案も示された。

厚労省は、高齢者の介護保険料や自己負担割合の算定に、株式配当などの金融所得を反映させることも検討する。現在は確定申告をしなければ算定の対象に含まれないため、不公平だという指摘があった。医療保険での導入に向けた検討状況の進展を踏まえて判断することにしている。