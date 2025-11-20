木曜日の夜は低気圧や前線が北日本を通過する影響で、北海道や東北北部の日本海側では雨が降り、雷雨の所があるでしょう。

【金曜日の天気】

金曜日は北日本を中心に冬型の気圧配置となるため、北海道の日本海側では雪が降り、北陸や東北の日本海側では雨が降るでしょう。一方、関東や東海・西日本では夜にかけても晴れる所が多い見込みです。

【金曜日の最高気温】

札幌 ： 7℃ 釧路：10℃

青森 ： 9℃ 盛岡：10℃

仙台 ：15℃ 新潟：15℃

長野 ：15℃ 金沢：16℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪 ：17℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：18℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

【土曜日から月曜日の3連休の天気】

土曜日は、北日本の日本海側では午前は雨が降る所がありますが、西〜東日本と北日本の太平洋側は広く晴れる見込みです。日曜日は、東北北部の日本海側では局地的に雨が降るものの、北海道や東北南部〜九州・沖縄にかけて広く晴れて行楽日和となるでしょう。ただ、月曜日になると雲が多く、西日本や北日本では雨が降る所がでてきそうです。関東は、3連休は晴れて行楽日和が続く見込みです。

【週間予報（西日本）】

最高気温は、3連休は20℃前後まで上がる所がある見込みです。来週月曜日は西から天気が下り坂で、火曜日も午前を中心に雨が降る所があるでしょう。

【週間予報（東日本・北日本）】

日曜日は広く晴れて、札幌は13℃、東京は18℃まで上がる見込みです。また日本海側は、来週前半は雨か雪が降り、札幌の来週の水・木曜日の予想最高気温は7℃と1週間の中で気温の変化が大きくなりそうです。