三井住友カードが「BLACK FRIDAY」キャンペーン - 条件達成で1000ポイントが必ずもらえる
三井住友カードは11月19日、「BLACK FRIDAY by 三井住友カード 2025」を開始した。
BLACK FRIDAY by 三井住友カード 2025
同社はキャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、キャッシュレス決済の利便性と、決済を通じた買い物の楽しさを多くの利用者に体感してもらうことを目指している。
今回、お得に買い物ができるBLACK FRIDAYの時期に合わせ、条件達成で1,000ポイントが必ずもらえるキャンペーンを実施する。
エントリー期間は2025年11月19日〜12月3日まで。買い物集計期間は11月26日〜12月3日までとなる。期間中に対象カードでエントリーを行い、買い物集計期間中に対象カードで合計10万円(税込)以上を利用すると、通常特典として、もれなくVポイント1,000ポイントが進呈される。
これらの条件達成に加え、同期間中に対象カードでVクーポンを利用した場合（マネーフォワードMEのクーポンは対象外）、特賞として抽選で100名にVポイント10,000ポイントが付与される。詳細はキャンペーンページにて確認を。
