残り2節と佳境を迎えるJ1優勝争い。首位に立つのは、かつて「常勝軍団」とも呼ばれた鹿島アントラーズ。2016年以来のリーグ制覇をチームが目指す中、クラブは“もう1つの戦い”を繰り広げている。チケットの不正転売への対応だ。

■仲介アプリで“定価の数倍” 転売横行

今季のJ1リーグ、2試合を残して首位に立つ鹿島。2位・柏レイソルと勝ち点差はわずか「1」で、激しい優勝争いの行方が注目されている。

そんな中、最終節のチケットをめぐっては、今月7日の一般販売の開始を待たず、ファンクラブなどの先行販売期間で完売（※ビジター専用シートや車椅子席を除く）。しかし、その後、チケット仲介アプリなどで定価の数倍での不正転売が横行していた。

そうした中、鹿島は20日、公式リセールサービス（※行けなくなった人が有償で譲渡することができる）以外での不正転売が確認されたチケットについて、チケットの無効化と、不正転売を行ったアカウントのファンクラブ会員資格の無期限停止などの処分を発表した。

■“完売”チケット 不正転売対応で一部“追加販売”へ

対象となるのは、12月6日に開催予定の今季最終戦、J1リーグ第38節横浜F・マリノス戦のほか、今月8日に開催された第36節横浜FC戦について。無効化されたチケットでは、会場への入場や試合観戦はできない。

鹿島は今回、この事態を「極めて強く問題視」し、不正転売を行ったアカウントの特定などを進めるという。



また、クラブはこの日、不正転売防止への対応や、団体のキャンセルなどが発生したため、一部座席について27日から追加販売を行うことも発表。「より多くのお客様がご来場いただけるよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします」としている。

■「情報提供」呼びかけ

さらにクラブは、公式リセールサービス以外でチケットを購入した人に対し、情報提供を呼びかけている。「不正転売を行ったアカウントの洗い出しを重視する」ため、情報提供を行った人のチケットについては、無効化はせず、ペナルティーも課さないという。



今後も、不正転売が確認されたものについては同様の対応を続けるという。クラブはサポーターに対して注意喚起を促すとともに、不正転売を認めない姿勢を示したかたちだ。