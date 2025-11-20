アーセナルに所属するイングランド代表MFエベレチ・エゼは指揮官のミケル・アルテタを絶賛した。英『Evening Standard』が報じている。



今夏クリスタル・パレスからエゼはアーセナルに加わったが、ここまでは公式戦15試合に出場し2ゴール3アシストを記録。すでにアーセナルの中心的選手として躍動しており、マルティン・ウーデゴー不在のなか、チームの攻撃を牽引している。





加入早々にフィットし、リーグ戦首位を走るアーセナルの重要なピースとなっているエゼだが、新天地で充実した日々を送っているようで、次のように指揮官のアルテタを絶賛している。「彼（アルテタ）はすごい。本当にすごいよ。細部へのこだわり、自分がこんなに早く学べていること、この環境、彼が作り上げた文化の中で自分がどんな選手になれるのかが見えてくる。今まさに特別な場所にいる、間違いなくね。彼は本当に特別な男だ。毎日が情熱的で、集中していて、そして容赦ない努力を惜しみなく注ぎ込んでいる。必要なことを彼は知っている。私にとっては、まさに理想のタイプの監督だ。彼は間違いなく私から最高の力を引き出してくれるだろう」アーセナルの指揮官に就任して以降、アルテタは着実にチームを強くし、ここ数年はタイトルまであと一歩というところにまで迫っている。今シーズンのここまでの出来も圧巻で、選手層が厚くなった今季のアーセナルのタイトルへの期待は大きい。エゼは間違いなくアーセナルのタイトル獲得に向けた重要なピースになると考えられるが、その手腕を絶賛する指揮官のアルテタと共に悲願を達成できるか、注目だ。