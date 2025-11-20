Aぇ! group、草間リチャード敬太の脱退にコメント「これからも繋がっていたい」
5人組グループ・Aぇ! group の草間リチャード敬太が20日、脱退することがわかった。所属するSTARTO ENTERTAINMENTが発表した。リチャードはグループからは離れるが、引き続き契約タレントとして活動を継続する。ファンクラブサイトではメンバーからもコメントが公開された。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
正門良規は「リチャードが1日でも早く回復し、皆さんに元気な姿をお見せ出来る日が来る事、またあの素晴らしいパフォーマンスが観られますよう、心から祈っております。そして同じ関西の仲間として、これからも繋がっていたいと思います」とし、リーダーの小島健は「今はしっかりと休養をし、今の状況に向き合い、これからの自身の人生を歩んでほしいと思います」と草間の未来を願った。
最年少の佐野晶哉は「りちゃくんはたった6年やけど一緒にやってきた仲間です。何回考えても僕は、グループの未来以上にりちゃくん人の健康と幸せの方が大切です。だからゆっくり休んでしっかり向き合ってください。Aえlgroupをここまで連れて来てくれてありがとうございました」と感謝のコメント。最年長の末澤誠也はファンに向け「これからの活動で、これまでいただいた応援をしっかり恩返しできるよう4人でしっかり頑張ります」と約束している。
STARTO ENTERTAINMENTは同サイト上で草間が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告すると同時にグループ脱退と引き続き、個人として契約を継続することを発表。
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。活動を休止していた。
Aぇ! groupは2019年2月に草間のほか末澤、正門、小島、福本大晴、佐野で結成。デビュー前には福本がコンプライアンス違反で脱退。その後、ソロアーティストとして活動している。グループとしては2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビューした。
